Die Geschichte von Annalise Keating (Viola Davis) geht zu Ende: Nach sechs Staffeln der Krimiserie "How to get away with Murder" ist Schluss. (TVNOW / 2018 American Broadcasting Companies, Inc.)

Nach sechs Staffeln ist Schluss: Die kürzlich angekündigte neue Staffel von „How To Get Away With Murder“ wird die letzte sein, teilte US-Sender ABC mit. Die Krimiserie, in der Oscarpreisträgerin Viola Davis die toughe Anwältin Annalise Keating spielt, gewann mehrere Preise, unter anderem den Emmy-Award.

„Die Entscheidung, die Serie zu beenden, war brutal, aber letztlich sagt uns die Handlung, was zu tun ist - das war hier der Fall“, begründete Showrunner Pete Nowalk in einem Statement. „Für mich hatte die Reise von Annalise Keating immer ein klares Ende. Zu wissen, dass ich 15 Episoden Zeit habe, um ihre Geschichte abzuschließen und auch den anderen Figuren ihre eigenen Hammer-Enden geben zu können, ist ein seltenes Geschenk für Serienmacher, und ich bin ABC dankbar dafür.“

RTL Crime zeigt derzeit die fünfte Staffel der Serie, in der Oscarpreisträgerin Viola Davis eine Anwältin und Dozentin mit dunklen Geheimnissen spielt. (TVNOW / 2018 American Broadcasting Companies, Inc.)

„Ewig dankbar für diese Erfahrung“

Hauptdarstellerin Viola Davis bezeichnete die Serie in einem Tweet als "einen der besten Ritte" ihres Lebens, ihre Kollegin Aja Naomi King twitterte, sie sei „Ewig dankbar für diese Erfahrung“. Ein Starttermin für die finale Staffel steht bereits fest: Ab 26. September werden die finalen Folgen in den USA gezeigt.

Viola Davis, die für die Rolle der Annalise Keating einen Emmy bekam, nennt die Serie "einen der besten Ritte meines Lebens". (TVNOW / 2017 ABC Studios)

Hierzulande begann Pay-TV-Sender RTL Crime jüngst mit der deutschen Erstausstrahlung der fünften Staffel, im Free-TV lief „How To Get Away With Murder“ bislang jeweils bei VOX.