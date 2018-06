So sieht Bullerbü in Wirklichkeit aus. 2007 begab sich Moderatorin Andrea Kiewel in der "Astrid-Lindgren-Nacht" beim ZDF auf Spurensuche. Heute steht das Haus zum Verkauf frei. (ZDF / Volker Schmidt / teleschau-Archiv)

Eines der drei Kulthäuser von „Wir Kinder aus Bullerbü“ wird zum Verkauf angeboten. In der Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers von 1947 leben Lisa, Lasse und Bosse in dem rot angestrichenen Holzhaus mit dem Namen Mellangården.

Zu finden ist das idyllische Anwesen in dem winzigen Dörfchen Sevedstrop in der Nähe von Vimmerby in der südschwedischen Provinz Småland. Wie „Bild“ berichtet, ist es nicht nur Drehort der „Bullerbü“-Filme, sondern auch der Geburtsort von Astrid Lindgrens Vater Samuel August und damit auch eine große Inspirationsquelle Lindgrens. Umgeben von Ställen und Scheunen liegt das Haus mitten in der Natur.

Was wäre die Welt ohne Astrid Lindgrens Geschichten. "Pippi Langstrumpf", "Kalle Blomquist" , "Michel aus Lönneberga" oder die Kinder von "Bullerbü" sind weltberühmt. (ARTE / teleschau-Archiv)

Laut „Bild“ liegt der angesetzte Preis für den Hof etwa bei 85.000 Euro. Letzten Endes wird der Höchstbietende das Haus bekommen. Schon 2017 stand das Haus zum Verkauf frei, doch trotz großem Interesse wurde es nicht verkauft. Das Grundstück hat eine Größe von fast 1.200 Quadratmetern, allerdings ist das Haus selbst nur 85 Quadratmeter groß und besteht aus drei Zimmern. Mit altem Ofen und Herd, breiten Holzdielen und alten Kaminen und Türen ist die Ausstattung noch größtenteils original erhalten.