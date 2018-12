The Screenshots - Übergriff (Staatsakt)

Fußball ist cool, Oliver Kahn schnappt jeden Ball, das Cornetto-Eis schmilzt, dicke Würstchen werden gegrillt, Google Maps, sehr, sehr geil alles, Bumsen mit Achim, Geld, Geld, Geld, und der liebe Gott macht Rock'n'Roll. Verstanden? The Screenshots haben jedenfalls ziemlich viel verstanden und thematisieren all das auf „Übergriff“. Sie machen seit 2018 Rock'n'Roll oder Post-Punk oder Post-Internet-Rock. In ihrer Musik kombinieren Susi Bumms, Kurt Prödel und Dax Werner Themen, die irgendwo im Internet herumschwirren, und Themen, die jeder gute Songwriter schon mal im Kopf hatte. Sie verspinnen pointiert und poetisch Humorvolles um Triggerwörter. Und: Susi Bumms, Kurt Prödel und Dax Werner sind Avatare im sozialen Netzwerk Twitter. Ihre Gesichter und ihre richtigen Namen kennt niemand. Trotzdem ist „Übergriff“ schon ihr zweites Album 2018. Und jetzt?

Jetzt machen The Screenshots eben neben ein paar Bands aus Stuttgart (Die Nerven, Karies, All Diese Gewalt) die spannendste Gitarrenmusik in Deutschland. Das liegt gar nicht unbedingt an der Spielweise der Instrumente, an Bass, Gitarre, Drums, an Melodien, Harmonien oder Riffs. Die klingen ziemlich normal, manchmal laut, manchmal aggressiv, manchmal zart, aber vor allem unverkrampft. Unverkrampft ist das Stichwort. Das macht die Screenshots aus. „Irgendwo wieder irgendwas passiert“, singt Dax Werner in einem Song, der „Menner“ heißt und davon handelt, dass Männer und Frauen nicht das einzige Team auf der Welt sind.

Niemand weiß, wer die Screenshots eigendlich sind. Als sie kürzlich bei Jan Böhmermann auftraten, waren nur Schatten zu sehen. (Staatsakt)

„Irgendwo wieder irgendwas passiert“ scheint auch einer der Haupteinflüsse auf die assoziativen Lyrics der Screenshots zu sein. Denn wenn etwas passiert, dann wissen die Leute, die online sind, es zuerst. Dann kennen diese Leute die Witze und Memes darüber zuerst. Diese Leute können all das, also den täglichen Wahnsinn, am allerbesten in Texte verpacken. Die Screenshots schaffen das. Egal, ob es um Fußball geht („Fußball“), um Online-Kartendienste und Liebe („Google Maps“) oder um Geld („Geld“). Diese Musik klingt nach Punk und nach Exorzismus.

Alles wirkt wie ein riesiger Spaß. The Screenshots sind ein riesiger Spaß, aber einer, den jeder ernst nehmen sollte. Das Label Staatsakt veröffentlichte unlängst die beiden Alben der Online-Band auf Vinyl („Europa“) und zeigt damit endgültig, dass die Screenshots eben doch keine Online-Band sind, nur weil ihre Mitglieder in sozialen Medien Quatsch machen. Der Übergriff der Internet-Avatare auf Gitarrenmusik ist gelungen. Die Frage ist jetzt nur noch, wie ihre Live-Auftritte aussehen. Einen ersten Eindruck gab es zuletzt in Jan Böhmermanns Sendung „Neo Magazin Royale“. Zu sehen waren nur Schatten. Die Screenshots bleiben, das ist auch interessant, unnahbar, obwohl sie 24/7 online zu sein scheinen.