Auf Schneidbrettern, auf denen Geflügelfleisch geschnitten wurde, sollten keine anderen Lebensmittel mehr verarbeitet werden, wenn die Bretter vorher nicht abgewaschen worden sind. (Kai Remmers, dpa-tmn)

Fast täglich läuft im Fernsehen wenigstens eine Kochshow: Laien, Profis oder beide zusammen backen, kochen und brutzeln für das Publikum im Studio und zu Hause. Die Shows sind mittlerweile so beliebt, dass Star-Köche sogar ganze Hallen füllen. Der Trend rund um Backofen und Induktionsherd hat nun auch die Aufmerksamkeit von Forschern erreicht. Und sie stellen den Fernsehköchen – ganz im Gegenteil zum begeisterten Publikum – kein gutes Zeugnis aus. Und zwar bei der Einhaltung von Hygieneregeln in der Küche.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat die aktuellen Ergebnisse eines Forschungsprojekts veröffentlicht, für das sich die Wissenschaftler 100 Folgen von Kochshows im Fernsehen angeschaut und ausgewertet haben. Ihr Fazit: „Die Ergebnisse zeigen, dass wichtige Hygienemaßnahmen häufig zu kurz kommen, im Schnitt wird alle 50 Sekunden ein Hygienefehler beobachtet“, fasst der Präsident des Bundesinstituts, Andreas Hensel, die Auswertung zusammen.

Jährlich mehr als 100.000 lebensmittelbedingte Infektionen in Deutschland

Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland jedes Jahr mehr als 100.000 Erkrankungen gemeldet werden, die wahrscheinlich auf lebensmittelbedingte Infektionen mit Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Parasiten zurückzuführen sind, sei das sehr bedauerlich. Die TV-Köche – vor allem die Stars am Herd – hätten eine Vorbildfunktion. „Wer sich beim Kochen immer wieder gründlich die Hände wäscht, beispielsweise beim Anfassen von Eiern, rohem Gemüse oder Fleisch, sowie Schneidbretter nach jedem Arbeitsschritt reinigt, kann sich und andere Menschen vor lebensmittelbedingten Erkrankungen schützen“, so der BfR-Präsident. Zu den häufigsten Hygienemängeln, die von den Forschern festgestellt wurden, gehörte etwa, dass die schmutzigen Hände am Geschirrtuch abgewischt wurden oder das Schneidbrett ohne Zwischenreinigung weiterverwendet wurde. Auf diese Weise könnten sich Krankheitserreger und Keime von einem auf andere Lebensmittel übertragen.

Den Einfluss des im Fernsehen gezeigten Hygieneverhaltens auf Hobbyköche untersuchten die Forscher im zweiten Teil des Projekts: In einer Versuchsküche bereiteten dafür Testpersonen einen Geflügelsalat mit selbst gemachter Mayonnaise nach einem Kochvideo zu. Es zeigte entweder einen Koch, der alle empfohlenen Hygienemaßnahmen sichtbar präsentierte, und einen Koch, dessen Küchenhygiene Mängel aufwies. Das Ergebnis: Hobbyköche, die das Video mit dem vorbildlichen Koch sahen, übernahmen die Hygienemaßnahmen beim Nachkochen.

Dies zeige, dass TV-Köche einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf hätten, wie gut oder schlecht Hygieneregeln in der Küche umgesetzt würden. Diese Vorbildfunktion sollte in den Kochshows im Fernsehen deutlich stärker genutzt werden. Die Auswahl der TV-Kochsendungen ist jedoch nicht repräsentativ, wie das Bundesinstitut betont. Nicht alle Kochsendungen würden abgebildet, die Auswahl habe sich auf zuschauerstarke Sendungen unterschiedlicher Formate gerichtet.