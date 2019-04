Jubel bei Leon Goretzka (links) und Robert Lewandowski: Nach dem 5:0-Sieg gegen Borussia Dortmund thront der FC Bayern wieder an der Tabellenspitze. Sky konnte sich derweil über das reichweitenstärkste Einzelspiel der Sendergeschichte freuen. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Großer Jubel bei Bayern München: Mit dem klaren 5:0-Erfolg gegen die Kontrahenten von Borussia Dortmund am vergangenen Samstagabend setzte sich der deutsche Rekordmeister wieder an die Tabellenspitze. Das Aufeinandertreffen der Spitzenteams sorgte auch bei Sky für knallende Korken. Insgesamt 2,2 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten das Topspiel linear, weitere 297.000 Zuschauer schalteten via Sky Go ein. Mit zehn Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum war es für Sky das reichweitenstärkste Einzelspiel in der Sendergeschichte. Bei der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren lag der Marktanteil sogar bei 21,4 Prozent. Noch nicht mit eingerechnet sind dabei die Abrufzahlen via Sky Ticket und die Zuschauer in den Sky Sportsbars.

Auch die restlichen Spiele des 28. Spieltages sorgten für große Resonanz bei den Fußball-Fans und den zweitstärksten Spieltag bei Sky. Insgesamt verfolgten 4,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Spiele bei Sky Sport Bundesliga. Hinzu kamen 548.000 Zuschauer via Sky Go. Vom Zuschauer-Boom profitierte auch Sky Sport News HD. Am Sonntag sahen insgesamt 1,81 Millionen Zuschauer das Programm des frei empfangbaren Senders - der reichweitenstärkste Sonntag der Sendergeschichte. Wichtigstes Zugpferd war das Aufeinandertreffen von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und dem Bayern-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge im Fußball-Talk „Wontorra - Der o2 Fußball-Talk“ (350.000 Zuschauer).

Insgesamt 2,2 Millionen Zuschauer verfolgten das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend linear, dazu knapp 300.000 via Sky Go. Am Ende waren die Mannen von Bayern-Trainer Niko Kovac die strahlenden Sieger. (Clive Brunskill/Getty Images)

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media, freute sich angesichts der guten Zahlen: „Mit der Bundesliga auf Sky bieten wir schlichtweg das mitreißendste, emotionalste Werbeprodukt im deutschen Fernsehen. Hochqualitativer Content trifft starke Reichweiten und liefert damit eine Werbewirkung der Extraklasse.“