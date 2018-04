Bundesweit kam es am Mittwoch zu Razzien in Bordellen und anderen Etablissements. (dpa)

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia gegen Organisierte Kriminalität und Menschenhandel hat die Bundespolizei auch Bordelle in Niedersachsen und Bremen durchsucht. Es handele sich um insgesamt elf Objekte, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Die Razzia fand auch in Delmenhorst und Oldenburg statt. Seit sechs Uhr morgens seien insgesamt mehr als 200 Beamte im Einsatz.

Die Polizisten durchsuchten jeweils zwei Bordelle in Hannover und Bremen. Die anderen Einsatzorte waren Goslar, Göttingen, Oldenburg, Wolfsburg, Bad Pyrmont, Delmenhorst und Bad Nenndorf. Insgesamt seien in zwölf Bundesländern 62 Bordelle und Privatwohnungen durchsucht worden. Die Bundespolizei nahm mehr als 100 Personen vorläufig fest. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt.

Die Groß-Razzia, an der bundesweit mehr als 1500 Beamte beteiligt waren, richte sich gegen eine Bande im Rotlichtmilieu, deren Kern aus 15 bis 20 Personen deutscher und thailändischer Nationalität bestehen soll, hieß es bei der Bundespolizei. Ihnen werde Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung von Prostituierten vorgeworfen. Die mutmaßlichen Täter sollen mehrere Hundert Frauen und Transsexuelle mit gefälschten Visa aus Thailand nach Deutschland eingeschleust haben, um sie hier zur Prostitution zu zwingen.

Opfern wurden die Pässe abgenommen

Den Opfern seien in Deutschland die Pässe abgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Sie wurden in einer Art Rotationsverfahren von Bordell zu Bordell gebracht und mussten alles eingenommene Geld abgeben." Zur genauen Zahl der betroffenen Prostituierten und zu ihrem Alter gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen richteten sich bundesweit gegen 17 Hauptverdächtige, sagte der Sprecher.

Während es nach den bisherigen Angaben in Niedersachsen keine Festnahmen gab, wurden in Nordrhein-Westfalen mehrere Haftbefehle vollstreckt. Hauptbeschuldigte soll eine 59 Jahre alte Frau aus Thailand sein. Sie sei in Siegen verhaftet worden.

Die Durchsuchungen, die von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt veranlasst worden seien, waren am Mittwochvormittag noch nicht abgeschlossen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte die Großrazzia der Bundespolizei einen beispiellosen Schlag gegen "ein bundesweit verzweigtes Netzwerk". "Viele hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert", teilte Seehofer mit.

Auch GSG 9 im Einsatz

Bei der Aktion der Bundespolizei sei in Siegen auch die GSG 9 im Einsatz gewesen, weil nicht ausgeschlossen worden sei, dass Schusswaffen vorhanden waren, sagte der Sprecher. Es habe aber keine Zwischenfälle gegeben: "Der Einsatz ist ruhig verlaufen." (dpa)

+++Dieser Artikel wurde um 9.55 Uhr aktualisiert.+++