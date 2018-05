Ein Mobiltelefon zeigt an "Kein Netz" (dpa)

"Kein Netz" - diesen Hinweis sehen O2-Kunden bereits seit Stunden auf ihrem Handy-Display. Im Mobilfunknetz von O2 ist es am Dienstag deutschlandweit zu einer Störung gekommen, wie unter anderem die Nachrichten-Website heise online berichtet. Auch Auch Nutzer von Aldi-Talk, Fonic und Blau sind betroffen.

O2, das zur spanischen Telefónica gehört, bestätigte die Störung via Twitter. Man arbeite an der Behebung "mit höchster Priorität", anwortete O2 am frühen Abend auf Beschwerde-Tweets. Darin spricht O2 von einer "kurzzeitigen Störung" und betont: Solche Störungen "berechtigen grundsätzlich nicht zu einer Gutschrift".