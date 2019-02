Die "Not Big Mac's": Mit neuen Namen veräppelt Burger King den Konkurrenten McDonald's. (Screenshot Youtube / Burger King Sverige)

Zwei Wochen nach dem Verlust der Markenrechte an der Bezeichnung "Big Mac", wird die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald's nun vom großen Konkurrenten Burger King aufs Korn genommen. Der schwedische Ableger des US-Konzerns benannte kurzerhand die Menüs um. Der beliebte Whopper heißt nun "The Big Mac-ish but flame grilled of course" (Wie ein Big Mac, nur natürlich auf offener Flamme gegrillt), der Doppel-Whopper heißt kurzfristig "The Burger Big Mac wished it was" (Der Burger, der ein Big Mac gerne wäre) - auch die anderen bekannten Hamburger benannte Burger King um. Ein kürzlich veröffentlichtes Video von Burger King Schweden zeigt amüsierte Kunden bei der Bestellung der ungewöhnlichen Kunden, während die Bedienungen gänzlich unberührt die Bestellung aufnehmen.

Hintergrund für die Aktion ist ein Rechtsstreit, der Mitte Januar für Aufsehen gesorgt hat: Die kleine irische Fast-Food-Kette Supermac legte sich mit McDonald's an. Im Kern des Streits: Der Big Mac, einer der beliebtesten Burger bei McDonald's. Die Amerikaner wollten Supermac untersagen, den Firmennamen weiter zu nutzen, da der Name zu ähnlich zum Big Mac sei. Die irische Kette zog vor Gericht und forderte die Freigabe der Bezeichnungen "Mc" und "Big Mac" und bekam Recht. McDonald's habe nicht belegen können, dass die Namen in den vergangenen fünf Jahren ausreichend genutzt worden, heißt es in der Urteilsbegründung. Die neue Regelung, so sie denn Bestand haben sollte, erlaubt es nun auch anderen Firmen, die Bezeichnungen zu verwenden - ein gefundenes Fressen für Burger King, die sich hier nicht den Käse vom Burger nehmen ließen.

Es ist aber nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Burger King den Konkurrenten trollt. Wie CNN berichtet, handelte es sich bei dem Vorfall um einen digitalen Schachzug, um die neue Burger-King-App zu nutzen. Wer in der Nähe einer McDonald's-Filiale die App öffnete, bekam das Angebot, einen Whopper für einen Cent zu kaufen und wurde direkt zur nächsten Burger-King-Filiale navigiert. (sei)