Butterbildhauerei. Klingt eher hinterwäldlerisch. Kleine Leute spielen hier große Politik. Die hochkarätig besetzte US-Komödie „Alles in Butter“ (2011) nimmt anhand eines Butterbildhauereiwettbewerbs satirisch die US-Präsidentschaftswahlen von 2008 aufs Korn. Die ARD zeigt die amüsante, aber leider nur selten bissige Komödie zu später Stunde im Zuge der Qualitätsreihe „KinoFestival im Ersten“.

Laura, von Jennifer Garner („Alias - Die Agentin“) als Mischung aus den US-Politikerinnen Hillary Clinton und Sarah Palin dargestellt, ist die ambitionierte Frau des seit 15 Jahren ungeschlagenen Meisters der Butterbildhauerei (Ty Burrell, „Modern Family“). Doch bei jeder aalglatten Vorzeigefamilie liegen Leichen im Keller: Ehemann Bob wird mit einer Stripperin (Olivia Wilde, „Dr. House“) im Bett erwischt. Er gibt seine Leidenschaft für Butterskulpturen zwangsläufig auf. Bill Clinton lässt grüßen.