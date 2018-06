Auftritte im Bikini sollen bei der Miss-America-Wahl nun der Vergangenheit angehören. (Reuters)

Gretchen Carlson möchte die Entscheidung des neuen Kuratoriums von Miss America als so etwas wie eine Kulturrevolution verstanden wissen. Bereits beim diesjährigen Finale am 9. September in Atlantic City werden die Bewerberinnen weder im Bikini noch in Abendgarderobe vor Millionen-Publikum über den Laufsteg stolzieren müssen.

„Wir werden die Kandidaten nicht länger nach ihrem Aussehen beurteilen“, verkündete Carlson, die vor 27 Jahren selber einmal das Miss-America-Krönchen trug, im Frühstücksfernsehen von ABC die Änderungen im Regelkatalog der Juroren. Miss America reagiere damit auf die MeToo-Bewegung. „Frauen finden den Mut, sich zu wehren“, sagt die ehemalige Fox-Moderatorin. „Das ist eine Riesensache“.

Gemessen an der Geschichte des 1921 erstmals veranstalteten Wettbewerbs, bedeutet das „Bye, bye“ für Bikini und Stilettos in der Tat eine Zeitenwende. Damals sollten die unverheirateten, ausschließlich weißen Frauen helfen, mit ihrer Anmut die Badesaison von Atlantic City in New Jersey zu verlängern. Dafür hoben die Behörden sogar die Vorschrift auf, die Frauen damals noch verbot, am Strand leichte Kleidung zu tragen. Es blieb bei diesem Geschäftsmodell.

Erstmals von Frauen geleitet

Bis zum Sturz des früheren Hauptgeschäftsführers Sam Haskell wegen sexistischer E-Mails im vergangenen Dezember galt die Fleischbeschau als Höhepunkt des Wettbewerbs. Alle Versuche, daran etwas zu ändern, waren bis dahin gescheitert. „Wir sind doch nicht blöd“, verkündete Leonard Horn, ein anderer Miss-America-Chef, 1993, bei einem der vielen Vorstöße den Bikini-Wettbewerb abzuschaffen. „Die Mehrheit der Leute mag das“.

Kara Alaimo von der Hofstra-Universität in New York meint, es sei kein Zufall, dass die Änderung mit dem Führungswechsel zusammenfalle. Zum ersten Mal werde Miss America ausschließlich von Frauen geführt. Und Carlson habe am eigenen Leib erlebt, was es bedeute, von ihrem damaligen Chef bei Fox, Roger Ailes, zu einem Objekt degradiert zu werden. Ihre Klage führte 2016 zum Fall des mächtigen Hauptgeschäftsführers und brachte ihr 20 Millionen Schmerzensgeld ein.

So sehr Alaimo den Schritt bei Miss America begrüßt, so sehr beklagt sie in einem Meinungsbeitrag der „New York Times“ die anhaltende Herausforderung. „Die Gesellschaft als Ganze hat diesen Sprung noch nicht gemacht.“ Skeptikerinnen weisen darauf hin, dass mit Donald Trump ein „Sexist-in-Chief“ im Weißen Haus sitze.

Dessen auf Video festgehaltenen Äußerungen über Frauen, denen er nach Belieben in den Schritt greifen könne, hätten die Wähler ebenso wenig abgeschreckt wie sein Verhalten bei seinen eigenen Miss-Universe-Schönheitswettbewerben. Trump prahlte einmal damit, er könne unangemeldet unbekleidete Kandidatinnen in den Umkleideräumen besuchen. „Ich bin der Besitzer und darf deshalb eine Inspektion durchführen.“

Die Kolumnistin Bari Weiss hat den Verdacht, die beschworene Kulturrevolution sei am Ende gar nicht so umwälzend. „Wir sind nur besser darin geworden, so zu tun, als passierte das nicht“, meint sie zu der Beurteilung von Frauen nach ihrem Äußeren. Von den Essstörungen, die als Unverträglichkeiten oder Wellness getarnt würden, über den Ersatz von Wörtern wie schlank durch stark oder schön durch gesund bis hin zu Kosmetika, die das Natürliche betonten, sei vieles beim Alten geblieben. „Wir werden begafft und unter die Lupe genommen und beurteilt.“ Ob Kulturrevolution oder kosmetische Anpassung – das Urteil über die Reformen bei Miss America steht aus. Da gilt es die Einschaltquoten im Herbst abzuwarten.