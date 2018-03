War bereits vielen Serien-Fans zu futuristisch: "Black Ops 3". (Treyarch)

Die Gerüchte über ein neues „Black Ops“-Abenteuer haben sich bestätigt: Das diesjährige „Call of Duty“ wird tatsächlich Teil der bekannten Ableger-Reihe und soll bereits am 12. Oktober für PC, PS4 sowie Xbox One erscheinen. Ob „Black Ops 4“ wie die letzten Episoden in der Zukunft angesiedelt ist und vor Science-Fiction-Elementen strotzt, ist noch unklar. Mehr wollen Activision und Entwickler Treyarch am 17. Mai verraten - dann soll die entsprechende Community-Enthüllung erfolgen.

Nach dem überwiegende negativen Feedback auf futuristische Szenarien wie in „Infinite Warfare“ oder „Black Ops 3“ hatte sich Activision im letzten Jahr dazu entschieden, mit „WW2“ wieder auf ein klassisches Weltkriegs-Szenario zu setzen - und das mit großen Erfolg. Allerdings dürfte die Entwicklung von „Black Ops 4“ bereits 2017 weit fortgeschritten gewesen sein - zu wenig Zeit für Hersteller und Entwickler, um auf das bröckelnde Image der futuristisch geprägten Episoden zu reagieren. Oder man möchte künftig von Teil zu Teil mehr Abwechslung bieten und klassischere beziehungsweise modernere Szenarien abwechseln.