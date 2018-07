Die 26-jährige Mexikanerin Yanet Garcia gilt als der attraktivste weibliche Wetterfrosch der Welt und wurde nun doch verlassen ... (https://www.instagram.com/iamyanetgarcia)

Haben Sie gelegentlich Probleme mit der Freundin, weil Sie ständig nur vor der Konsole sitzen? Bedenkt man, dass allein in Deutschland die Hälfte der aktiven Zocker weiblichen Geschlechts sind, dann ist das Klischee vom zockenden Freund, der aufgrund von „Call of Duty“& Co. seine Partnerin vernachlässigt, eigentlich überholt.

Trotzdem sorgt gerade ein entsprechendes Promi-Beispiel für Schlagzeilen: Die Mexikanerin Yanet Garcia gilt laut Playboy als „heißeste Wetterfee“ der Welt - eine Auszeichnung, für die das gerade mal 26 Jahre junge TV-Sternchen offenkundig schwer arbeiten muss. Ihre angeblich echten und vor allem hartem Training zu verdankenden Kurven präsentiert die Dame unter anderem auf Instagram und Twitter.

Das ist der Grund. Nein, nicht der Typ. Das Spiel: "Call of Duty". (Activision)

Ebenfalls ein bekannter Influencer ist ihr bisheriger Freund - der drei Jahre jüngere Douglas Martin. Der gehört mit 2,5 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten professionellen „Call of Duty“-Spielern. Dass Activisions Shooter-Reihe für ihn ebenso Beruf wie Berufung ist, zeigt der junge eSport-Gladiator durch seine jüngste Entscheidung: Martin hat sich - auch das teilte er über soziale Medien mit - von der hübschen Wetterfee getrennt, um an seiner Youtuber- und Zocker-Karriere zu feilen. Vor allem das für Ende des Jahres angekündigte „Call of Duty: Black Ops 4“ will er quasi pausenlos spielen und übertragen. Für echte Liebe bliebe da, so Martin, vorerst keine Zeit. Darum beendet er die zeitaufwendige Fernbeziehung zu der attraktiven TV-Dame, die Gründe erläutert er in einem Video auf seinem Youtube-Kanal.