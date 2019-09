Kommt früher als gedacht: die Mobile-Version von "Call of Duty" für iOS und Android. (Activision / Tencent)

Feuer frei für den Mobilbetrieb von „Call of Duty“: Schon vor einiger Zeit hat Activision angekündigt, seine milliardenschwere Shooter-Reihe auf Smartphones und Tablet zu bringen. Der heißt „Call of Duty Mobile“, entsteht in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Handy-Game-Riesen Tencent und soll das Gameplay der Hauptserie nahezu ohne Abstriche auf die Touch-Screens der Unterwegs-Geräte bugsieren.

Jetzt hat der Hersteller verraten, wann losgeballert wird: Schon am 1. Oktober stürmen Activisions Handy-Krieger App Store und Google Play Store. Bereits die kostenlose Basisversion des Spiels verspricht Figuren, Modi, Multiplayer-Maps und Schießprügel aus den großen „Call of Duty“-Brüdern. Neu dagegen ist ein extra für die Mobile-Version erstellter Battle-Royale-Modus mit eigens dafür gestalteten Mehrspieler-Karten.