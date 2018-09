Im "Battle Royal"-ähnlichen "Firestorm"-Spielmodus sollen "Battlefield 5"-Spieler auch mit schwerem Gerät ausrücken dürfen. (EA DICE)

Mit „Battlefield 5“ und dem auf Multiplayer-Matches beschränkten „Black Ops 4“ erscheinen dieses Jahr gleich zwei Abkömmlinge großer Shooter-Serien, die man trendgerecht in Richtung „Battle Royal“ umgebaut hat. Jetzt haben beide Entwickler-Studios - EA DICE und „Call of Duty“-Macher Treyarch - Details zu den jeweiligen Spielmodi bekannt gegeben.

So werden die „Battle Royal“-Gefechte bei „Battlefield 5“ in einem mit „Firestorm“ betitelten Modus stattfinden: Der fasst wie die anderen großen „Battlefield“-Maps 64 Spieler. Die schließen sich in diesem Fall zu 16 Vierer-Teams zusammen, um sich gegenseitig Kugeln und Granaten um die Ohren zu jagen. Der letzte überlebende Trupp trägt dabei den Sieg davon. Ob die Spieler wie in „Fortnite“ oder „PUBG“ ohne Ausrüstung antreten müssen oder ob sie die Errungenschaften aus dem „Battlefield 5“-Klassensystem in den „Firestorm“-Modus mitnehmen dürfen, ist noch unklar.

Geschwindigkeit, Agilität und Präzision: Auch der "Blackout"-Modus vom auf Mehrspieler-Modi beschränkten "Call of Duty: Black Ops 4" funktioniert nach "Battle Royal"-Konzept. (Activision / Treyarch)

Bei der „Firestorm“-Karte soll es sich um die bisher größte Map der gesamten „Battlefield“-Reihe handeln, die genretypische Gelände-Begrenzung wird durch eine die Modus betitelnde Feuerwand gebildet. Die zieht sich - wie für „Battle Royal“-Titel üblich - immer enger zusammen und verkleinert auf diese Weise stetig das Spiel-Terrain. Wer der Flammen-Mauer oder seinen Gegnern schneller entkommen will, darf außerdem auf herumstehende Fahrzeuge umsteigen. Anders als bei zum Beispiel „PUBG“ sollen sich darunter auch die für „Battlefield“ charakteristischen, schweren Kampfgefährte finden. Wie genau das funktioniert, erfahren Fans spätestens am 20. November: Auf diesen Termin wurde der ursprünglich für den 19. Oktober angekündigte Action-Titel verschoben.

Noch wilder soll es im ebenfalls nach „Battle Royal“-Art angelegten „Blackout“-Modus von „Call of Duty: Black Ops 4“ zugehen: Der kann ab dem 15. September in der Open Beta des Shooters getestet werden, Vorbesteller dürfen bereits am 10. (PS4) beziehungsweise 14. September (PC) September durchladen. Dort eröffnen immerhin 80 Schießwütige das Feuer aufeinander - laut Studio-Chef Dan Bunting könnte sich die Spieleranzahl bis zur Veröffentlichung am 12. Oktober aber noch verändern. Nach anfänglichen Tests mit 100 Spielern hätte man sich bisher im Interesse eines möglichst sauberen Gameplays für ein Match mit 80 Duellanten entschieden.