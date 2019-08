Dunja Hayali sieht sich schon vor ihrer Sendung einem Shitstorm ausgesetzt. (ZDF / Svea Pietschmann)

Zum ersten Mal ist Carola Rackete in einer Talkshow zu Gast - und der Shitstorm tobt schon vor der Sendung ( Mittwoch, 7. August, 22.45 Uhr, im ZDF). Bei Dunja Hayali will die Kapitänin der „Sea-Watch 3“ über ihre Erfahrungen berichten, die sie als Seenotretterin gemacht hat. Das passt nicht jedem: „Die ist echt lustig, die gute Frau Hayali. Bin schon auf die kritischen 'Fragen' gespannt. Beste Realsatiresendung von allen“, kommentiert etwa ein User auf Twitter. „#linksgrüne #Ideologie in einer vom #Zwangsfunk bezahlten Sendung“, giftet ein anderer.

Die 31-Jährige Kapitänin rettete 53 Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kamen, das Leben. Mit dieser Aktion stieß sie allerdings nicht nur auf Wohlwollen, sondern auch auf offene Ablehnung - unter anderem auch vonseiten der italienischen Regierung rund um Innenminister Matteo Salvini. So auch bei vielen Usern im Netz, denen zudem missfällt, dass in der Sendung neben Rackete auch Grünen-Chef Robert Habeck zur Klimapolitik Rede und Antwort steht.

Demonstanten protestierten für die Freilassung von Carola Rackete. Nun ist die Kapitänin erstmals Gast in einer Talkshow. (2019 Getty Images)

So mancher vermutet gar eine „Werbesendung linksgrüner Aktivisten“, andere ätzten „Inzuchtveranstaltung“ - und wieder andere üben sich in Sarkasmus: „Das wird bestimmt eine ganz harte kontroverse Diskussion, freu mich schon, wird bestimmt spannend, wie deren absolut diametralen Ansichten zu Klimaschutz und Flüchtlingspolitik aufeinanderprallen“.

Doch es gibt auch wenige Gegenstimmen: „Flucht und Ablehnung, sowie Folter in bestimmten Auffanglager sind dokumentiert und Leute in Europa schreiben von ihrem Sofa aus, dass es anders ist. Alles klar!“, kritisiert ein User den Shitstorm. Es steht außer Frage, dass der Talksendung außergewöhnliche Aufmerksamkeit zuteilwerden wird.