Schauspielerin Carolina Vera machte sich als engagierte Staatsanwältin in den Stuttgarter "Tatorten" einen Namen. Ende Mai ist Schluss, nach über 20 Folgen hört sie auf und widmet sich neuen Aufgaben. (Getty Images/Christian Marquardt)

Frau Staatsanwältin will nicht mehr: Die Schauspielerin Carolina Vera (47) steigt beim Stuttgarter „Tatort“ aus. Seit das beliebte Ermittlerduo Richy Müller und Felix Klare den Dienst in der schwäbischen Hauptstadt angetreten hat, kümmerte sie sich in der Rolle der Staatsanwältin Emilia Álvarez um die Einhaltung von Recht und Ordnung. Jetzt hört sie auf: Die „Tatort“-Folge „Du allein“ am 24. Mai wird ihre letzte sein.

„Wir danken Carolina Vera für die über 20 Filme, in denen sie als Staatsanwältin Álvarez präsent war“, sagt SWR-Fernsehfilmchefin Barbara Biermann. „In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der 'Tatort'-Landschaft eine einzigartige Erscheinung.“ Bei ihrem letzten Auftritt bekommt Vera es mit einem Heckenschützen zu tun, der Anschläge auf Passanten verübt und von der Stadt Geld erpresst.