Der YouTuber Rezo ist seit seinem "Zerstörungs"-Video in aller Munde. Jetzt hat er einen TV-Auftritt zugesagt. (YouTube / Rezo ja lol ey)

Mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ sorgte der YouTuber Rezo kurz vor der Europawahl für ordentlich Wirbel: In seinem rund 55-minütigen Clip setzt sich der Influencer aufwendig recherchiert mit der politischen Arbeit der CDU, aber auch mit der von SPD und AfD auseinander und kritisierte die Parteien insbesondere für ihre Bilanz in der Umweltpolitik. TV-Auftritte hatte der 26-Jährige bislang abgesagt. In der kommenden Woche ist der Mann der Stunde nun aber zu Gast in Jan Böhmermanns Satire-Show „Neo Magazin Royale“.

Kurz bevor sich der Moderator mit seinem Format in die Sommerpause verabschiedet, wird Böhmermann am Donnerstag, 13. Juni, gemeinsam mit dem Internet-Star über dessen kontroverses Video sprechen. Ihr Gespräch wird den ersten Show-Auftritt des YouTubers markieren, in dem er sich zum bereits 14,5 Millionen mal geklickten Beitrag äußert.

Jan Böhmermann (Bild) hat in der vorerst letzten Ausgabe seiner Satire-Show den Influencer Rezo zu Gast. Danach verabschiedet sich der Satiriker in die Sommerpause. (ZDF / Ben Knabe)

Die neue Folge wird ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung stehen, um 22.15 Uhr erfolgt dann die Ausstrahlung bei ZDFneo. Einen Tag später, am Freitag, 14. Juni, zeigt das ZDF um 0.00 Uhr eine Wiederholung der Episode. Ab Donnerstag, 4. Juli, 22.15 Uhr, übernimmt dann Laura Karasek mit ihrer neuen Talkshow „Laura Karasek - Zart am Limit“ den freigewordenen Sendeplatz. Sechs Ausgaben sind geplant. Böhmermann kehrt am Donnerstag, 15. August, aus der Sommerpause zurück.