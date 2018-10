Für den kommenden November hatte Charles Aznavour sogar noch Konzerte geplant. Nun verstarb er im Alter von 94 Jahren in Südfrankreich. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Die Musikwelt trauert um einen großen Künstler: Der armenisch-französische Chansonnier Charles Aznavour ist im Alter von 94 Jahren im südfranzösischen Alpilles verstorben, wie seine Pressesprecherin mitteilte.

Aznavour kam als Sohn armenischer Flüchtlinge am 22. Mai 1924 in Paris zur Welt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1946, wurde er zufällig von der großen Édith Piaf entdeckt. Die Begegnung mündete in eine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit. So begleitete er seine Mentorin bei Tourneen in Frankreich und den USA und schrieb sogar Chanson-Texte für die Sängerin.

Charles Aznavour setzte sich neben seiner künstlerischen Karriere auch für die Belange Armeniens ein. 2008 erhielt er die armenische Staatsbürgerschaft. Seine Eltern flohen in den 1920-ern aus dem Binnenstaat im Kaukasus nach Frankreich. (Francois Durand/Getty Images)

Danach durchlebte Aznavour eine einzigartige Musikkarriere. Laut Angaben seines Managements konnte er etwa 180 Millionen Platten verkaufen. Mehr als 1.300 Chansons schrieb und komponierte er - für sich selbst und für andere Musiker. Insbesondere das Thema Liebe war ein zentraler Bestandteil seiner Musik, eigene Lieder wie „La Bohème“ und „Emmenez-moi“ verhalfen ihm zu Weltruhm. Für den kommenden Winter hatte der nimmermüde Chansonnier, der unter anderem auch auf Deutsch und Englisch sang, sogar noch Konzerte geplant.

Neben seiner musikalischen Laufbahn war Aznavour auch vor der Kamera aktiv und in rund 70 Film- und Kinoproduktionen zu sehen. Francois Truffauts „Schießen Sie auf den Pianisten“ (1960) sowie Volker Schlöndorffs oscarprämiertes Meisterwerk „Die Blechtrommel“ (1979) zählen zu Aznavours bekanntesten Filmprojekten. Im Alter von 93 Jahren erhielt der Altmeister sogar seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Während der Verleihung sagte er: „Ich bin Franzose und Armenier. Beides ist untrennbar wie Milch und Kaffee.“

Charles Aznavour schrieb während seiner Karriere rund 1.300 Chansons. Die meisten davon für sich selbst - doch auch Künstler wie Édith Piaf vertonten seine Texte. (Victor Blackman/Express/Getty Images)

Dass er sowohl armenischer als auch französischer Staatsbürger war, bedeutete für Aznavour nicht bloß einen Vermerk auf seinem Ausweis. Er vertrat Armenien bei den Vereinten Nationen in Genf und war seit 2009 sogar armenischer Botschafter in der Schweiz. Die armenische Staatsbürgerschaft erhielt er offiziell allerdings erst im Jahr 2008 aufgrund seiner jahrzehntelangen Verdienste um den Binnenstaat im Kaukasus.