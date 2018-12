Neues Format "Comedy Cuisine" beim Sender One: Caroline Frier kocht mit Ihrem Gast Maddin Schneider. (WDR / Frank Dicks)

Kochen und Comedy - vereint in einem Format. Selbiges will der ARD-Ableger One ab 10. Januar mit der Show „Comedy Cuisine“ probieren. Immer donnerstags, um 20.45 Uhr, empfangen Caroline Frier und Abdelkarim („heute show“) jeweils zwei Gäste zum chaotischem Wettkochen mit gleichzeitigem Talk und Spielen.

Da kann den Gästen schon mal eine Karaoke-Challenge zwischen die Kochlöffel geraten. Die Probanden der ersten Ausgabe heißen Joyce Ilg und Maddin Schneider. In weiteren sieben 45-Minuten-Shows, die bis 14. Februar über den Bildschirm flimmern, werden sich dem Koch-Chaos außerdem hingeben: Herr Schröder, Jochen Schropp, Ulla Kock am Brink, Marcel Mann, Laura Karasek, Simon Pearce, Jeannine Michaelsen, Helene Bockhorst, Meltem Kaptan und Sabine Heinrich.

Ganz schön was los in der neuen Show "Comedy Cuisine": In Folge eins begrüßen die Moderatoren Caroline Frier (zweite von links) und Abdelkarim (zweiter von rechts) am Donnerstag, 10.1., 20.45 Uhr, die Gäste Maddin Schneider und Joyce Ilg. (WDR / Frank Dicks)

Zu gewinnen gibt es bezeichnenderweise „die goldene Ananas“. Welches Promi-Team unter schwierigsten Konzentrationsbedingungen das beste Geschmacksergebnis erzielt, entscheidet übrigens die bekannte Radiomoderatorin Martina „Matze“ Schönherr (Energy Hamburg).