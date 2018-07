Punch Brothers - All Ashore

Seit der Gründung der Punch Brothers vor zwölf Jahren gab es den einen oder anderen Personalwechsel. Dadurch hat sich die musikalische Färbung immer wieder verändert, und trotzdem hörte man ihn immer heraus: den unverblümten, progressiven Bluegrass-Sound, der die US-Gruppe seit jeher auszeichnet. Es ist eine spezielle Spielart des Country, die schnell ins Ohr geht, und über die Jahre haben die Punch Brothers ihren Stil immer weiter perfektioniert. Das Selbstbewusstsein ist offenbar auch gewachsen: Mit „All Ashore“ erscheint erstmals ein Album, welches die Jungs auch selbst produzierten.

Die Kombination aus Mandoline, Banjo, Fidel, akustischer Gitarre und Kontrabass bildet generell eine Einheit, die so harmonisch wie interessant ist. Nur schwer kann man sich der Faszination dieser eigenwilligen Musik entziehen. Schon gar nicht bei den überaus talentierten Punch Brothers. Auf „All Shore's“ präsentiert das Quintett wieder einen Sound, der progressiv ist, aber doch angenehm hörbar bleibt. Wenngleich das neue Album wenig echte Aha!-Momente birgt, so überzeugt es doch durch das Handwerk und den kreativen Input von Bandleader Chris Thile, der auch mit seiner Stimme die Tracks führt.

Charmant, aber etwas zu brav: Die Punch Brothers wollen mit dem neuen Album "All Ashore" politischer werden. (Josh Goleman)

Als Texter bewies Thile früher allerdings schon mehr Treffsicherheit, denn man fragt sich bei den Songs von „All Ashore“ oft, was wohl die Intention der Punch Brothers sein mag. Das Album sei „ein Nachdenken über verbindliche Beziehung in der heutigen Zeit, besonders im aktuellen politischen Klima“, erklärt Thile. Doch manche Zeilen wirken etwas deplatziert und stehen konträr zur Musik. „The struggle is fake, the triumph is real“ („Die Anstrengung ist ein Schwindel, aber der Triumph ist echt“) - von Thile hat man schon Geistreicheres gehört.

Ist man aber bereit, über inhaltliche Stolpersteine hinwegzusehen und sich von den durchaus spannenden musikalischen Geniestreichen einnehmen zu lassen, so ist „All Shore's“ auf jeden Fall ein Album, das Spaß macht. Vor dem Hintergrund der Ansage, man wolle mehr auf politische Texte setzen, hätte die Platte durchaus mehr Provokation vertragen. Aber vielleicht setzt bei Chris Thile mit 37 Jahren auch schon etwas Altersmilde ein. Statt inhaltlichem Biss gibt es „nur“ tolle Melodien - damit kann man auch leben.