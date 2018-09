Der Politiker hatte vor, Kokain zu kaufen. (Symbolbild) (Frank Leonhardt/dpa)

Vorsitzender der Rathaus-Fraktion und des Ortsverbands der CSU, dritter Bürgermeister der bayrischen Stadt Ansbach und vor allem: Beamter der Kriminalpolizei. Ein 42-Jähriger Politiker ist jetzt von seinen Ämtern zurückgetreten, nachdem er beim Kauf von Kokain erwischt wurde, wie die Abendzeitung München berichtet. Der Grund: Der Dealer, bei dem er die Drogen kaufen wollte, war ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts.

Als Kriminalpolizist war sein Ressort für Kapitalverbrechen zuständig. Suspendiert ist er aber noch nicht. Er hat sich nach der Vernehmung krankschreiben lassen. Laut einem Bericht der Abendzeitung behauptete er in mehreren Gesprächen durch ein Verbrechen emotional so schwer geschädigt worden zu sein, dass er deshalb zu den Drogen greifen wollte. Laut den zuständigen Behörden sei er allerdings durch seine Arbeit gar nicht mit dem Fall in Berührung gekommen. (hee)