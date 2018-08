Über 350.000 Euro

Chefin einer Behindertenwerkstatt gekündigt - wegen sehr hohen Gehalts

Wieviel Gehalt steht einer Führungskraft in einer Behindertenwerkstatt zu? In Duisburg soll die Chefin einer Einrichtung doppelt so viel Gehalt erhalten haben, wie ihr zusteht. Nun musste sie gehen.