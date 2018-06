Präsidententochter Ivanka Trump twitterte eine angebliche chinesische Weisheit, die den Chinesen aber selbst nicht bekannt vorkommt. (dpa)

Bevor ihr Vater am Dienstag in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkam, twitterte die Präsidententochter: "Diejenigen, die sagen, dass nichts erreicht werden kann, sollten diejenigen, die es tun, nicht unterbrechen - Chinesisches Sprichwort."

Die Redewendung schien Nutzern in Chinas sozialen Netzwerken jedoch völlig unbekannt zu sein. "Sie muss das in einem Glückskeks gefunden haben", schrieb ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Weibo. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Der Satz ergibt zwar Sinn, ich weiß aber trotzdem nicht, welche Redewendung sie meint." Ein weiterer Weibo-Nutzer fühlte sich durch das offenbar falsche Zitat an seine eigene Schulzeit erinnert: "Auf die gleiche Art habe ich früher Aufsätze geschrieben."

Ein Twitter-User riet Ivanka Trump doch vorher einmal zu googeln, bevor sie etwas twittert. Dann hätte sie schnell gemerkt, dass ihr Ausspruch kein chinesisches Sprichwort sei.

Eine weitere Twitter-Userin witzelte, ob Ivanka Trump die chinesische Weisheit in einem ihrer chinesischen "Sweatshops" gehört habe. Sweatshop bedeutet so viel wie Ausbeutungsbetrieb und bezieht sich in diesem Fall auf Fabriken in China, in denen Arbeiter unter widrigsten Bedingungen zu Niedriglöhnen arbeiten.

Auf die Ironie, dass die Tochter des amerikansichen Präsidenten gerade ein chinesisches Sprichwort verwendet, machte ein anderer Twitter-User aufmerksam. (lis)