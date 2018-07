Chris de Burgh wird wieder in Deutschland auf Tour gehen. Die Konzerte finden zwischen dem 21. Juli und dem 21. August statt, kurz vor seinem 70. Geburtstag am 15. Oktober. (Harley-Moon Kemp)

Frohe Nachrichten für die zahlreichen deutschen Fans von Chris de Burgh: Der irische Balladenkönig geht wieder auf Tour. Wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag am 15. Oktober wird er auch in verschiedenen deutschen Städten auf der Bühne stehen. Erstmals seit 2012 gibt der Sänger und Songschreiber hierzulande wieder Konzerte.

Auf dem Programm stehen selbstverständlich Hits wie „The Lady In Red“, „Don't Pay The Ferryman“, „Where Peaceful Waters Flow“, „Missing You“ und „High On Emotion“ - allerdings in ungewohntem Gewand. Das Besondere dieser Tour ist, dass de Burgh alleine auf der Bühne stehen wird. Die Songs werden so gespielt, wie er sie in früheren Jahren komponiert hat. Nur mit E-Gitarre und E-Piano wird er sich selbst begleiten und den Konzerten damit eine persönliche Note verleihen. Insgesamt sind in Deutschland 21 Auftritte ab 21. Juli geplant. Karten gibt es im Vorverkauf zu Preisen zwischen 30 und 90 Euro.

21.07.18 Esslingen, Burg Esslingen

22.07.18 Schopfheim, „Sommersound“-Festival

Seit 1974 macht Chris de Burgh schon Musik. Sein letztes Album "A Better World" veröffentlichte er 2016. (Adam Berry/Getty Images)

24.07.18 Karlsruhe, Konzerthaus

25.07.18 Trier, Amphitheater

Chris de Burghs Songs handeln häufig von Situationen aus seinem Leben oder von Geschehnissen, die ihn beschäftigen. (Sebastian Willnow/Getty Images)

27.07.18 Dexheim, Kultur auf dem Hof

28.07.18 Ebern, Schloss Eyrichshof

1978 heiratete Chris de Burgh Diane Morley, mit der er eine gemeinsame Tochter und zwei Söhne hat. Der Sänger hatte seinen Song "For Rosanna" seiner Tochter Rosanna Davison gewidmet. (Andreas Rentz/Getty Images)

30.07.18 Heidelberg, Stadthalle

31.07.18 Aachen, Eurogress

02.08.18 Ransbach-Baumbach, Stadthalle

03.08.18 Gronau, Bürgerhalle Open Air

05.08.18 Cloppenburg, Stadtpark

06.08.18 Ilsenburg, Harzlandhalle

08.08.18 Hanau, Amphitheater

09.08.18 Steinbach-Langenbach, Naturtheater

11.08.18 Zwickau, Freilichtbühne

12.08.18 Cottbus, Stadthalle

14.08.18 Kassel, Stadthalle

16.08.18 Gera, Open Air im Hofwiesenpark

18.08.18 Künzelsau, Carmen-Würth-Forum

19.08.18 Klaffenbach, Wasserschloss

21.08.18 Dortmund, Konzerthaus