Chris Hemsworth soll die Rolle des Hulk Hogan übernehmen. (Brook Mitchell/Getty Images for TAG Heuer)

Vom Superhelden zum Super-Wrestler! Als „Thor“ beweist Chris Hemsworth seit Jahren, dass er mit seinem muskulösen Körper den Hammer schwingen kann. In sechs Marvel-Universe-Filmen schlüpfte er bereits in die Rolle des Donnergottes, um die Welt vor dem Bösen zu retten. Nun steigt er in einen ganz anderen Ring: Im Biopic über Wrestling-Legende Hulk Hogan wird Hemsworth die Hauptrolle übernehmen. Und nicht nur das: Der 35-jährige Australier wird auch als Produzent tätig sein.

Der Film, der beim Streamingdienst Netflix laufen wird, erzählt von den Anfängen Hogans in den späten 70er-Jahren und seinem Aufstieg zum größten und erfolgreichsten Wrestling-Star der Welt. Der heute 65-Jährige schaffte es, in seiner Karriere sechsfacher WWE-Champion und sechsmaliger WCW-Champion zu werden und ist Mitglied der „WWE Hall of Fame“. Der Hype um Hogan, der eigentlich Terrence „Terry“ Bollea heißt, war lange Zeit so groß, dass er auch in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen war und sogar seine eigene Reality-Show bekam.

Hulk Hogan ist eine der größten Wrestling-Legenden aller Zeiten. (Michael Dodge/AFL Media/Getty Images)

Das Drehbuch, das aus der Feder von Scott Silver und John Pollano stammt, soll sich aber ausschließlich auf Hogans Karriere in der Wrestling-Welt konzentrieren und von seinen privaten Niederlagen - von denen es einige gibt - Abstand nehmen. Wie das US-Portal „Hollywood Reporter“ berichtet, wird Todd Phillips („Hangover“) auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Neben ihm und Hemsworth soll außerdem Hollywood-Star Bradley Cooper („A Star is Born“) als Produzent agieren. Wann die Dreharbeiten beginnen und wann der Film auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.