Chris Tall führt durch eine Show, die ihn selbst an seine alten Kindergarten-Tage erinnert. (TVNOW/W. Rutten)

Bei RTL kommt derzeit viel ins Rollen - nicht nur wegen des Abgangs von Krawall-Sprücheklopfer Dieter Bohlen. Die neue Show-Idee „Murmel Mania“ könnte gut zu der eher „harmlosen“, familienfreundlichen Neuausrichtung passen, die dem Privatsenderriesen aus Köln von vielen Seiten aktuell angedichtet wird. Tatsächlich dürfte die Spielidee, mit der Chris Tall als Moderator in zunächst vier Primetime-Sendungen am Dienstagabend das Publikum bei Laune halten möchte, Erinnerungen an alte Kinderzimmer-Turniere aufleben lassen. Es geht tatsächlich um ein Wettrennen mit Murmeln - allerdings mit tausenden davon!

Drei Promis müssen sich jeweils der Herausforderung von Murmel-Geschicklichkeitsspielen und -Rennen stellen. Dabei kommt es auf ein ruhiges Händchen und die nötige Portion Glück an. Zunächst greifen unter anderem die Show-Legenden Marijke Amado, Harry Wijnvoord und Ingolf Lück zur Kugel. Sie spielen um ein maximales Preisgeld von 50.000 Euro, das einem guten Zweck zugeführt oder zugerollt werden soll. Kommentiert werden die Spiele von Frank „Buschi“ Buschmann.

Halten sich am Spieltisch fit (von links): Ingolf Lück, Harry Wijnvoord und Marijke Amado. (TVNOW/W. Rutten)

Zurück in den Kindergarten

„'Murmel Mania' ist lustig, spannend und lässt unsere Kindheit wiederaufleben“, sagt der moderierende Comedian Chris Tall. „Wer hat nicht im Kindergarten oder in der Schule um die Wette gemurmelt? Wir haben kleine und feine Bahnen aufgebaut, aber auch überdimensionale Rallye-Strecken, die wirklich spektakulär sind. Ich bin der Moderator der Show, aber ich habe mich immer wieder ertappt, wie ich selber plötzlich die Murmeln angefeuert habe.“

Wieder im Spiel: Harry Wijnvoord kehrt ins Rampenlicht zurück. (TVNOW/W. Rutten)

Die Murmel-Show bei RTL hat ein starkes internationales Vorbild. Entwickelt wurde sie unter dem Namen „Marble Mania“ von Produzenten-Legende und „Big Brother“- sowie „Traumhochzeit“-Erfinder John de Mol. In seiner Heimat, den Niederlanden, spielte der TV-Meister aller Klassen dabei Rekordquoten ein.