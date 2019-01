Das Franchise, das 1988 mit dem Horror-Kultfim "Chucky - Die Mörderpuppe" (Originaltitel: "Child's Play") startete, hat bis jetzt sechs Filme herausgebracht und weltweit über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. (Highlight)

Im Juni 2018 postete „Chucky“-Schöpfer Don Mancini ein Foto der Mörderpuppe auf Twitter und schrieb dazu: „Child's Play: The TV Series“. Seitdem überschlagen sich die Spekulationen, ob es eine neue Horrorserie geben wird. Nun wurde genau das bestätigt: Chucky, die rothaarige Puppe mit den Sommersprossen, die von der Seele des berüchtigten Serienmörders Charles Lee Ray besessen ist, kommt ins Fernsehen!

Wie das US-Portal „Hollywood Reporter“ berichtet, landete die Serie nach einem Gebots-Gefecht mehrerer Anbieter schließlich beim Sender „Syfy“ auf Sky.

„Ich wollte Chucky schon lange ins Fernsehen bringen und Syfy ist dafür die perfekte Plattform“, erklärte Mancini in einer Pressemitteilung. „Die Serie wird einen neuen, frischen Einblick in das Franchise geben. Das ermöglicht uns, Chuckys Charakter in einer Tiefe zu erkunden, wie sie nur bei TV-Formaten möglich ist. Gleichzeitig bleiben wir aber auch der ursprünglichen Version treu, die das Publikum seit über drei Jahrzehnten zum Gruseln bringt.“

Das Franchise, das 1988 mit dem Horror-Kultfim „Chucky - Die Mörderpuppe“ (Originaltitel: „Child's Play“) startete, hat bis jetzt sechs Filme hervorgebracht und weltweit über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Ein siebter Teil, ein Remake des Originals von 1988, startet am 21. Juni 2019 in den US-Kinos. Genau wie Schöpfer Mancini war Produzent David Kirschner von Anfang an dabei, das soll auch bei der TV-Adaption so bleiben.