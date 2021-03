Vorstellung: Abarth 595

Ciao, Kanonenkugel!

Heinrich Rohne

Oh ja, der Fiat 500 ist echt süß - was für eine Knutschkugel! Bis dann Abarth, der Fiat-Haustuner kommt, und daraus den 595 macht. Den gibt es nun in zwei extrascharfen Editionsmodellen. Anschnallen, bitte!