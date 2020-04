Claudia Norberg ist wieder am Flirten. In der neuen Dating-Show "Match - Promis auf Datingkurs" ist die Wendler-Ex auf Männersuche. (RTLZWEI)

29 Jahre sind eine extrem lange Zeit, insbesondere, wenn es um Beziehungen geht. Fast drei Jahrzehnte lang war Claudia Norberg mit dem Schlagersänger Michael Wendler liiert, bevor der Musiker sie nach einer heftigen Trennung durch die bedeutend jüngere Laura Müller ersetzte. Nun sucht auch Claudia Norberg wieder einen Lebenspartner, allerdings nicht per Zufall, beispielsweise in einer Bar oder über eine Dating-App, sondern im Fernsehen. Sie ist eine von vier prominenten Teilnehmern, die in der neuen Kuppelshow „Match - Promis auf Datingkurs“ (ab Montag, 4. Mai, 20.15 Uhr, RTLZWEI) antreten, um ihr Glück zu finden - und zwar nicht etwa in Promi-Kreisen, sondern sie wollen „mit Normalos“ verkuppelt werden, wie RTLZWEI explizit wissen lässt.

„Das ist jetzt absolutes Neuland für mich, weil ich eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie es geht, richtig zu flirten“, äußert die 49-Jährige Bedenken, ihre Flirt-Fähigkeiten seien stark eingerostet. Nichts desto Trotz ist sie aufgeregt, welche Bekanntschaften ihr bevorstehen: „Ich bin gespannt, auf wen ich treffe, welche Männer mich erwarten.“ Und sie ist nicht die einzige Kandidatin, die sich auf den unterschiedlichsten Dates, sei es eine Single-Party oder ein intimes Candle-Light-Dinner, in die Partnersuche stürzt.

Vier prominente TV-Gesichter aus diversen Reality-Formaten wollen sich wieder verlieben: Claudia Norberg, Marcellino Kremers, Sarah Knappik und Sebastian Fobe (von links) legen ihr Liebes-Schicksal in die Hände der Liebes-Agenten. (RTLZWEI)

Bekannte TV-Gesichter auf Partnersuche

Ansonsten bei der Doku-Soap dabei: drei alte Bekannte aus diversen TV-Formaten. Model Sarah Knappik wurde durch „Germany's Next Topmodel“ berühmt, Sebastian Frobes Gesicht ist aus „Bachelor in Paradise“ bekannt. Frobe erhofft sich von den zuständigen Agenten professionelle Unterstützung beim Dating: „Die können mal von außen draufschauen, ich glaube, das ist so der entscheidende Vorteil.“ Der insgesamt vierte im Bunde ist Marcellino Kremers, der das Reality-Format „Love Island“ gewann. Wer sich von ihnen einen Partner oder eine Partnerin außerhalb der Promi-Blase angeln kann, bleibt abzuwarten.