Die Coburger SPD will, das "Tatort"-Kommissar Andreas Leopold Schadt den Franken-Krimi in seine Wahlheimat holt. (BR / Julia Müller)

Was passiert, wenn sich die Politik für den „Tatort“ begeistert, kann man derzeit im oberfränkischen Coburg beobachten. Immerhin ist die nordbayerische Stadt die Wahlheimat des aktuellen Franken-Kommissars Andreas Leopold Schadt - der als Teil eines bundesweit äußerst beliebten Ermittlerteams bislang aber nur in und um Bamberg, Nürnberg, Würzburg und Bayreuth seinen Dienst tun durfte. Grund genug für manche Lokalpolitiker, endlich zu handeln: Nach Hof hat nun auch Coburg eine Stadtratsinitiative gestartet, die den Ur-Franken Schadt dazu bewegen soll, sich beim BR für einen „Tatort“ in der Vestestadt einszusetzen.

Dahinter steckt die SPD-Stadtratsfraktion, die im Antrag fordert: „Der Stadtrat möge beschließen, den Oberbürgermeister damit zu beauftragen, Kontakt mit der ARD / dem Bayerischen Rundfunk aufzunehmen, um die Stadt Coburg als Drehort für einen nächsten Franken-Tatort bekannt zu machen.“ Weiter heißt es: „Dass sich unsere Stadt als Filmdrehort eignet, hat bereits die Vergangenheit gezeigt.“

"Ich wünsche mir für beide Städte, dass es klappt", sagt Andreas Leopold Schadt über seinen Einsatz für Hof und Coburg als "Tatort"-Drehorte. (BR / Hendrik Heiden)

Der gebürtige Hofer Schadt alias Kommissar Sebastian Fleischer soll das Coburger Vorhaben laut Antrag unterstützen und sei „mit einzubeziehen“, heißt es in dem Papier. Genauso wurde es schon 2016 in seiner Geburtsstadt formuliert: „Im Hofer Stadtrat hat die SPD-Fraktion schon einen entsprechenden Antrag eingebracht: Die Stadt möge an mich herantreten, dass ich mich bei der BR-Redaktion für einen 'Tatort' in Hof einsetze“, verriet der Schauspieler vor einigen Tagen im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. „Mache ich natürlich gerne. Schaunmermal. Ich wünsche mir für beide Städte, dass es klappt, denn sowohl das industriell geprägte Hof als auch das historische Coburg und das jeweilige Umland sind starke Kulissen. Hier kann man tolle Filme drehen.“

Coburg und/oder Hof? - Schadt ist sich bewusst, dass es sich dabei um ein „echtes Politikum“ handelt. Im teleschau-Interview antwortete er auf die Frage, ob er sich eher als Coburger oder als Hofer verstehe, entsprechend diplomatisch: „Mit so was kannst du dich als Oberfranke voll in die Nesseln setzen: einmal falsch geantwortet, zack, bist' für immer raus - hier oder dort, je nachdem“, gab der Schauspieler zu Protokoll, um es dann ganz genau zu machen: „Ich bin seit fünf Jahren Coburger, aber eigentlich bin ich Hofer. Und noch eigentlicher bin ich Konradsreuther, denn dort, also im Landkreis Hof, bin ich aufgewachsen, das ist mein Zuhause - aber das kennt kein Mensch. Am besten ist, ich sage, dass ich Lautertaler bin. In dieser schönen Coburger Vorortgemeinde lebe ich mit meiner kleinen Familie.“

Immer engagiert für seine fränkische Heimat und den Franken-"Tatort: Andreas Leopold Schadt beim traditionellen BR-Filmbrunch (im Gespräch mit BR-Redakteurin Stephainie Heckner). (BR / Johanna Schlüter)

Der nächste „Tatort“ ist ein echter „Srilla“

Der nächste Franken-„Tatort“ kommt indes aus Bayreuth. Der fünfte Fall („Ein Tag wie jeder andere“, Sonntag, 24. Februar, 20.15 Uhr, ARD) hat es in sich: In der Wagnerstadt geht ein Serienkiller um, der selbst vor dem Festspielhaus auf dem Grünen Hügel nicht Halt macht. Ob die Franken so einen „Srilla“ mögen, müsse sich zeigen, meint Schauspieler Andreas Leopold Schadt, der seine Franken eben genau kennt. „Einige werden bestimmt wieder sagen: 'Was solln des scho widda sei?“, lacht der 41-Jährige. Er „finde den fränkischen Thriller großartig. Er passt zu uns, weil wir uns von Anfang an etwas getraut haben.“

"Hier kann man tolle Filme drehen", weiß Andreas Leopold Schadt über Hof und Coburg. (BR / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Hendrik Heiden)

Das sagt der BR

Beim Bayerischen Rundfunk, der die Produktion der in wechselnden Städten spielenden Krimis aus Franken verantwortet, steht man dem Ansinnen der oberfränkischen Städte offenbar prinzipiell offen gegenüber. „Das Konzept des Franken-Tatort sieht vor, dass die Fälle im losen Wechsel in allen drei Regierungsbezirken spielen, da die Mordkommission Franken überregional agiert. Coburg kann im Laufe der kommenden Jahre durchaus einmal zum Schauplatz eines Franken-Tatort werden“, ließ sich die zuständige BR-Redakteurin Stephanie Heckner in der „Neuen Presse Coburg“ zitieren.