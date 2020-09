Das Cockpit-Chassis eines F1-Boliden dient als Grundlage für den "F1 Simulator" von Cranfield. (Cranfield)

Der - zugegeben - kleine Markt für High-Tech-Gamer-Möbel ist um eine Kuriosität reicher. Nachdem Acer 2019 mit dem „Predator Thronos“ einen rund 20.000 Euro teuren Profi-Stuhl vorgestellt hat, setzt der Hersteller Cranfield gewaltig einen oben drauf.

Das britische Unternehmen, Zulieferer und Ausstatter der F1-Teams, bietet Gamern mit dem „Formel 1-Simulator“ ein originalgetreues Cockpit-Chassis eines F1-Boliden an, in dem sich alle Schalter, Hebel und Pedale der echten Rennwagen an exakt gleicher Stelle wiederfinden.

Wer den F1 Simulator mit beweglicher Plattform ordert, muss richtig tief in die Tasche greifen. (Cranfield)

Bereits für die Basisversion des modular aufgebauten Simulators müssen bereits rund 28.000 Euro eingeplant werden - VR-Headset mit simuliertem 55-Zoll-HD-Bildschirm, eingebautem Hochleistungs-Gaming-PC und dem speziell angepassten Rennspiel „Assetto Corsa“ inklusive.

Wer im Rahmen der Vollausstattung obendrein hydraulische Bremspedale, eine sich neigende Plattform, die zudem ein ausbrechendes Heck simulieren soll, und Bildschirme rundum haben möchte, sollte sage und schreibe rund 144.000 Euro auf der hohen Kante haben - oder sich womöglich nach einem echten Sportwagen umsehen.