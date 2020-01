Von Fans entwickelt und zu 100 Prozent kostenlos: "Raiders of the Seven Cities of Gold" (ehemals "Indiana Jones and the Seven Cities of Gold"). (Raiders of the Seven Cities)

Wenn Spiele-Hersteller ihre beliebtesten Marken ungenutzt in der Mottenkiste vergammeln lassen, schreiten oft Fans zur Tat: So geschehen beim von der Indie-Schmiede Catmic entwickelten „Return of the Tentacle: Prologue“, das die Stimmung von Lucas-Arts Point&Click-Klassiker „Day of the Tentacle“ großartig einfängt und kostenlos runtergeladen werden darf.

Jetzt steht offenbar der nächste LucasArts-Klassiker kurz davor, eine Fan-Fortsetzung spendiert zu bekommen: Unter dem Titel „Raiders of the Seven Cities of Gold“ werkelt eine illustre Liebhaber-Truppe aus deutschen, französischen, italienischen, griechischen und US-amerikanischen Programmierern an einem klassischen 2D-„Indiana Jones“-Spiel. Inspirationsquelle Nummer eins ist das famose Grafik-Adventure „Indiana Jones and the Fate of Atlantis“ von 1992.

Das Original von 1992: "Indiana Jones and the Fate of Atlantis" gehört zu den großen Klassikern des Point'n'Click-Genres, wurde aber leider nie fortgesetzt. (Lucas Arts / Disney)

Wann das Pixel-Abenteuer verfügbar sein wird, ist noch unklar. Aber bereits jetzt gibt es zwei spielbare Demos für Windows-Rechner, die sich auf der verlinkten Projekteseite herunterladen lassen.

Die Rechte an „Indiana Jones“ gingen zusammen mit „Star Wars“, anderen ehemaligen LucasFilm-Marken und dem Spiele-Label LucasArts 2012 in den Besitz von Disney über. Angeblich soll der 77-jährige Indy- und Han-Solo-Darsteller Harrison Ford 2021 ein weiteres (und vermutlich letztes) Mal den Kino-Archäologen geben, Computer- und Videospiel-seitig liegt die beliebte Marke dagegen schon lange brach.

Vermutlich um rechtlichen Schwierigkeiten mit Disney aus dem Weg zu gehen, hat das Indie-Team sein Adventure von „Indiana Jones and the Seven Cities of Gold“ in „Raiders of the Seven Cities of Gold“ umbenannt - angelehnt an den englischen Original-Titel von „Jäger des verlorenen Schatzes“ („Raiders of the lost Ark“).