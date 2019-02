Isabel Edvardsson feiert ihr Comeback bei "Let's Dance". (TVNOW)

Mit Wayne Carpendale gewann sie 2006 die erste Staffel von „Let's Dance“, saß in der dritten Staffel in der Jury und ging in Staffel Sieben gemeinsam mit Alexander Klaws abermals als Siegerin vom Parkett: Jetzt kehrt Isabel Edvardsson zur beliebten RTL-Tanzshow zurück. 2017 hatte die Profi-Tänzerin in der vierten Live-Show ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Nun ist die Babypause vorbei - und die 36-jährige gebürtige Schwedin aus Hamburg schwingt wieder das Tanzbein. Damit stehen alle Profis fest, die am Freitag, 15. März, 20.15 Uhr, in der „Kennenlern-Show “ auf die Stars treffen werden.

Neben Edvardsson sind das Marta Arndt (29, aus Karlsruhe, Deutsche Meisterin Latein Professional Division), Katja Kalugina (25, aus Berlin, Deutsche Vizemeisterin im Showdance Professional Latin), Regina Luca (30, aus Karlsruhe, sechsfache Landesmeisterin in MV in Standard und Latein), Kathrin Menzinger (30, aus Wien, Weltmeisterin Showdance Standard), Renata Lusin (31, aus Düsseldorf, Bronzemedaillengewinner Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals), Ekaterina Leonova (31, aus Köln, WDSF EU Cup Siegerin), Christina Luft (29, aus Frankfurt a. M., Vizeeuropameister über zehn Tänze), Christian Polanc (40, aus Ingolstadt, Deutscher Meister Kür Latein), Evgeny Vinokurov (28, aus Frankfurt a. M., Vizeweltmeister über zehn Tänze), Erich Klann (31, aus Borchen in NRW, World Cup Finalist Latein), Valentin Lusin (31, aus Düsseldorf, „2-facher Vizeweltmeister in der Kür (Showdance) Standard in China“, Massimo Sinató (38, aus Mannheim, Vierfacher Landesmeister) sowie Robert Beitsch (27, aus Berlin, Finalist Amateur Grand Prix in Polen in Latein).

Isabel Edvardsson kehrt nach der Babypause zur Tanzshow zurück. (TVNOW)

Die 14 Profis übernehmen die Führung bei den Stars, die in der zwölften Staffel zum „Dancing Star 2019“ avancieren wollen. Als Promis messen sich im beliebten Tanz-Wettbewerb Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30), Designerin Barbara Becker (52), Moderatorin Nazan Eckes (42), Sängerin Ella Endlich (34), GZSZ-Star Ulrike Frank (50), Sängerin Kerstin Ott (38), Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38), Comedian Oliver Pocher (41), Social-Media-Star Lukas Rieger (19), Schauspieler Jan Hartmann (38), Designer Thomas Rath (52), Profi-Handballer Pascal Hens (38), Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (38) sowie Comedian Özcan Cosar (37). Die Jury besteht aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, moderiert wird die Sendung von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.