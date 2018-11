Michael Bublé - Love (Warner Music)

Nein, er hört nicht auf, aber natürlich: Die jüngste Vergangenheit war schwer für Michael Bublé und seine Familie. 2016 erkrankte sein Sohn an Leberkrebs, der Sänger zog sich völlig aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich habe nicht erwartet, dass ich jemals wieder ins Studio gehen oder auftreten würde“, lässt sich der 43-Jährige von seinem Label zitieren. Jetzt ist er wieder da und hat mit „Love“ ein neues Album im Gepäck.

Bublé ist, zumindest musikalisch, wieder ganz der Alte. Nachdem er auf dem letzten Album („Nobody But Me“, 2015) seinen Sound modernisiert und erstmals sogar mit einem Rapper gearbeitet hatte, macht der Kanadier es sich mit „Love“ wieder ganz klassisch im American Songbook bequem. Da fühlt er sich wohl, da glänzt er, da ist er wieder das perfekt frisierte Bindeglied zwischen den großen Tagen des Jazz und der Jetztzeit.

Er versprüht erneut seinen unwerfenden Charme und singt Klassiker wie "I Only Have Eyes For You": Michael Bublé ist wieder da. (Evaan Kheraj)

Als Hörer findet man sich auf „Love“ dann auch schnell zurecht, die meisten Songs kennt auch der Laie. Es snd Klassiker wie „When I Fall In Love“, „When You're Smiling“, „I Only Have Eyes For You“ oder „La Vie En Rose“ (im Duett mit Cecile McLorin Salvant), die Bublé mit der ihm eigenen Eleganz, viel Wärme und opulenter Bigband- und Orchesterbegleitung ordentlich aufpoliert. Ein bisschen schmalzig klingt das Ergebnis manchmal, das gehört bei so viel Romantik auch dazu, alles bleibt aber immer charmant. Michael Bublé eben. Auch wenn seine Prioritäten heute sicherlich ganz anders gelagert sind als noch vor zwei Jahren: Er ist nach wie vor ein großer Sänger - und in Stilfragen macht ihm sowieso keiner was vor.