Angeblich lassen sich Xbox-Spiele über die xCloud komplett per Touchscreen spielen. Aber echte Zocker dürften trotzdem eine Controller-Lösung bevorzugen. (Microsoft)

Games-Streaming nach Netflix-Vorbild steckt zwar noch immer in den Kinderschuhen, aber bereits jetzt arbeiten Hersteller wie Sony, Nvidia, Microsoft und Google mit Hochdruck daran, ihre entsprechenden Dienste so schnell wie möglich an den Start zu bringen.

Analysten zufolge könnte es sich bei der kommenden Geräte-Generation noch um normale Konsolen handeln, die das Streaming von Spielen zumindest optional anbieten - aber sobald der weltweite Ausbau von High-Speed-Netzwerken maßgeblich vorankommt, könnte das herkömmliche Geräte-Konzept schnell vom Streaming und einem umfassenden „Games as a Service“-Modell verdrängt werden.

Ein geleaktes Konzept-Papier von Microsoft zeigt, wie die Controller-Lösung aussehen könnte, mit der xCloud-User auf Smartphone und Tablet spielen werden. (Microsoft)

Microsoft will die Beta für seinen mit „xCloud“ betitelten Dienst bereits kommendes Jahr starten - wann genau der Service marktreif werden könnte, ist unbekannt. Schon jetzt fragen sich viele Gamer, wie Microsoft das Steuerungs-Problem für Smartphone und Tablets lösen will, auf die man Xbox-Spiele mithilfe der xCloud streamen kann.

Angeblich arbeitet der Hersteller an einem ebenso revolutionären wie universellen Touchscreen-Interface, aber damit dürften sich besonders Core-Gamer kaum zufriedengeben. Darum scheint man den Start der xCloud durch die Veröffentlichung spezieller Mobile-Controller flankieren zu wollen: Die kann man offenbar auf Wunsch auseinander ziehen, um ihre zwei Hälften anschließend an das Smartphone oder Tablet zu klemmen. Tatsächlich bieten schon einige Controller-Drittanbieter vergleichbare Lösungen an, aber ein von Microsoft selber hergestelltes Universal-Pad für Mobile-Geräte dürfte vermutlich hochwertiger ausfallen und mit den über die xCloud zur Verfügung gestellten Spielen voll kompatibel sein.