David Copperfield (dpa)

David Copperfield ist einer der berühmtesten Illusionisten der Welt. Einer seiner bekanntesten Tricks ist "Lucky 13", bei dem 13 zufällig ausgewählte Personen hinter einem Vorhang von der Bühne verschwinden. Als der Brite Gavin Cox aber an der Illusion teilnahm, stürzte er und leidet wohl seitdem unter Schulterschmerzen. Er hatte sich bei dem Sturz außerdem einen Hirnschaden zugezogen und bisher Behandlungskosten von 400.000 Dollar gehabt, berichtet NBC-News. Daraufhin verklagte er Copperfield.

Das Bezirksgericht von Las Vegas ließ die Klage zu, obwohl der Anwalt von Copperfield den Einwand hatte, dass die Offenlegung einen zu großen finanziellen Schaden bedeute.

So funktioniert David Copperfields "Lucky 13"

Also erklärte der Produzent von David Copperfield, Chris Kenner, "Lucky 13" vor Gericht, um klarzustellen, was passiert war. Die 13 Personen werden mit einem Vorhang von allen Seiten abgedeckt und bekommen dann Taschenlampen. Mit diesen signalisieren zuerst sie noch, dass sie hinter dem Vorgang sitzen. Anschließend öffnen sich geheime Bodenklappen und Mitarbeiter von Copperfield führen sie durch einen unbeleuchteten, unterirdischen Gang in den hinteren Teil des Veranstaltungsraums, wo sie dann wieder auftauchen. In diesem Gang ist Cox über Unrat gestolpert, wie er sagt. Copperfield widerspricht, dass der Gang frei war. Der Prozess geht weiter.