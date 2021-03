Christian Sievers moderiert üblicherweise die "heute"-Nachrichten am Abend und kennt daher alle neuesten Corona-Entwicklungen. (ZDF/Jana Kay)

Es ist das Teuflische an der weltweiten Corona-Welle, dass sie den Betroffenen - und wer würde sich direkt oder indirekt betroffen nicht dazuzählen - keinen Moment des Innehaltens gewährt. Die ZDF-Sondersendung „Wir und das Virus - Gesichter der Pandemie“ möchte des ändern. Moderator Christian Sievers, der sonst durch die „heute“-Hauptnachrichten führt, möchte den Schicksalen hinter dem Dauerfeuer der Schlagzeilen und Schnellmeldungen Aufmerksamkeit verschaffen.

Sievers ist live aus Berlin zugeschaltet, um zusammen mit Spitzenpolitikern und ganz normalen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Art erste Corona-Bilanz zu ziehen. Und um einfach mal zuzuhören.

Die Hoffnungen ruhen auf schnellen Impf-Erfolgen. (2021 Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez)

Ein Ohr für die Nöte der Abgehängten

Es war vor gut einem Jahr, als Deutschland zum ersten Mal in den Zustand der Lockdown-Lähmung und des nachrichtlichen Alarmzustands ging, der zum Dauerzustand wurde. Angesichts des oft starren Blicks auf Fallzahlen, Statistiken und Kurvendiagramme gerieten viel zu oft die Menschen hinter den Daten ins Hintertreffen.

Das Impfen geht vielen Bundesbürgern viel zu langsam voran. (2021 Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez)

Nun möchte das ZDF die Opfer in den Fokus rücken: Was hat Corona mit den Infizierten, den Genesenen, den Weitermachern und den Angehörigen von Verstorbenen gemacht? Dabei will die von Sievers geführte Sendung auch denjenigen eine Stimme geben, die oft nicht gehört werden und sich übergangen fühlen.