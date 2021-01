Eine Folge von "South Park" inspirierte Jarod Nandin zur Rolle seines Lebens. (Comedy Central)

„Ich schaue Covid mit einem mistfressenden Grinsen an und sage: Wie tötest du den, der kein Leben hat?“ Bis zum Schluss hatte Jarod Nandin seinen Humor nicht verloren und spielte in einem seiner letzten Tweets auf sein unvergessenes Cosplay an, mit dem er 2013 berühmt wurde.

Damals sorgte mit seinem Auftritt auf der Blizzcon für Aufsehen: Während andere Fans von Blizzards Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ als Orks und Elfen, Ritter und Zauberer verkleidet um den authentischsten Look wetteiferten, kam Nandin mit kahl rasiertem Schädel und einem Schreibtisch auf Rollen auf die Bühne.

Laut Berichten ist "The South Park Guy" an Corona verstorben. (JarodNWBZPWNR/Twitter)

Ein Gag, den nur Zuschauer der Zeichentrickserie „South Park“ verstehen konnten und zu schätzen wussten: In der Folge „Make Love Not Warcraft“ macht darin ein Typ mit dem sperrigen Namen „NWBZPWNR“ den Kindern das Online-Leben schwer. Und diesen korpulenten Nerd stellte Nandin zur Freude der Blizzcon- Anwesenden und des Internets dar. Er selbst nannte seine Figur auf der Blizzcon-Bühne „That Which Has No Life“ - bekannt wurde er als der „South Park Guy“.

Entsprechend groß ist die Anteilnahme an seinem Tod. Laut der Seite Wowhead.com und dem Streamer Jay The Bard verstarb Jarod Nandin vor Kurzem an den Folgen von Covid-19. Der WoW-Cosplayer berichtete bereits am 19. Dezember auf Facebook und Twitter, dass er wegen Brustschmerzen in der Notaufnahme war. Drei Tage später kam das positive Testergebnis auf Covid-19. In seinen letzten Tweets am 27. und 28. Dezember klagte er über Atemprobleme.