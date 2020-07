Wird das Partygeschäft überhaupt noch mal so weiterlaufen wie bisher? Schlagersänger und Unternehmer Peter Wackel posiert auf der menschenleeren "Schinkenstraße" auf Mallorca. (ZDF / Lena Breuer)

„Das neue Urlaubsgefühl“ heißt die 30-minütige ZDF-Reportage von Lena Breuer und Philipp Juranek im Subtitel. Die beiden besuchen ein paar der wenigen Hotels, die zum Zeitpunkt des Drehs wieder geöffnet hatten. An den touristischen Hotspots der Insel treffen sie Gäste, die nur digital einchecken können und auf ihren Zimmern Hygiene-Sets mit Masken und Hydrogel vorfinden. Ihre Handtücher und die Fernbedienung des TV-Geräts sind eingeschweißt. Speisesäle präsentieren sich im neuen Look mit Trennwänden und auseinander geschobenen Tischen. Das Essen kommt à la carte statt vom Büfett auf den „sehr privaten“ Verzehrtisch. Der Mindestabstand zwischen den Liegen am Pool beträgt zwei Meter. Macht Hotel-Urlaub an klassischen Stränden wie jenen rund um Ballermann und Schinkenstraße unter Corona-Bedingungen überhaupt noch Spaß?

Trotz der Einschränkungen hoffen Hoteliers und Gastronomen nach „Wiedereröffnung“ der Insel auf viele Urlaubsgäste. Wenn sie wegbleiben, stehen viele vor der Pleite. Die Reporter unterhalten sich unter anderem mit Schlagerstar und Unternehmer Peter Wackel, einem Insider des Lebens, Arbeitens und Geldverdienens vor Ort. Das Partygeschäft im legendären „Bierkönig“ bleibt wohl erst einmal aus. Was bedeutet das für den touristischen Durchlauferhitzer Mallorca?

Eigentlich schön: Ein fast menschenleerer Strand auf Mallorca. Nach langem und harten Lockdown erreichten Mitte Juni wieder die ersten Touristen das Land. Doch wie fühlt sich der neue Urlaub an - und hat das "Prinzip Mallorca" noch eine Zukunft. (ZDF / Lena Breuer)

Es gibt allerdings auch positive Effekte, wie jenen, die der Naturschutzverein „Amics de la Terra Mallorca“ beschreibt. Er kämpft seit Jahren gegen den Massentourismus auf der Insel. „Kein Müll, keine leeren Glasflaschen, keine Scherben. So sollte es eigentlich immer aussehen hier“, sagt eine der Aktivistinnen. Wie wird es weitergehen mit dem Mallorca-Urlaub? Kann es passieren, dass sich das touristische Geschäft der Insel dramatisch wandelt oder weitgehend zum Erliegen kommt?