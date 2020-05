Kulturhäuser wie die Bayerische Staatsoper leiden enorm unter dem coronabedingten Lockdown. (ZDF / André Götzmann)

Hätte man von einem Jahr prophezeit, in Deutschland würden die Schulen über Wochen hinweg schließen, eine strikte Ausgangssperre würde herrschen und soziale Kontakte seien bis auf ein maximales Minimum zu reduzieren - man hätte dieses Szenario gewiss in das Reich der Fabeln verwiesen. Dann aber machte die Corona-Pandemie gefühlte Science-Fiction zur Realität und überrollte die Bundesrepublik und mit ihr große Teile Europas und der Welt. Wie aber wirkt sich diese Krise aus, die die Gesellschaft und Wirtschaft mit voller Wucht und auf so vielen Ebenen getroffen hat?

Im Rahmen der „ZDFzeit“-Dokumentationsreihe besuchen Francesca D'Amicis und Silke Gondolf Orte in ganz Deutschland - vom gläsernen Porsche-Werk in Leipzig über die leeren Strände von Usedom bis zur Blumeninsel Mainau. Das Besondere an der Dokumentation „Corona-Land von oben“ ist der Blickwinkel, den die Autorinnen einnehmen. Wie der Titel schon verrät, begeben sich die Filmemacherinnen in die Luft. Mit Drohnen und aus Helikoptern aufgenommen, zeichnet der Film ein eindrückliches Bild eines radikal veränderten Alltags in Krisenzeiten aus ungewöhnlicher Perspektive.

Keine Urlauber weit und breit: Im Ferienparadies Usedom ist es während der Corona-Krise ungewohnt ruhig. (ZDF / Silke Gondolf)

Die Bilder verdeutlichen, dass niemand vor den drastischen Auswirkungen des Virus auf das alltägliche Leben gefeit ist. Während auf Usedom die gewohnten Touristenströme ausbleiben, stehen bei Porsche die Produktionsbänder still. Besonders hart getroffen ist neben dem Gastgewerbe auch der Kulturbetrieb, etwa die Bayerischen Staatsoper, wo die Türen seit Wochen geschlossen sind. Theaterschaffenden oder Musikern hilft der in der restlichen Gesellschaft weit verbreitete Gang ins Home Office schließlich herzlich wenig. Trotz der alarmierenden Lage gibt es aber auch Momente, in denen es Menschen gelingt, die Krise auszublenden - und sei es nur für zwei Stunden im Autokino, das in Corona-Zeiten ein ungeahntes Revival erlebt.