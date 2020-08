Zu den Gewinnern der Corona-Krise gehört passenderweise ein Spiel über die Apokalypse: Naughty Dogs PS4-exklusives "The Last of us - Part 2". (Naughty Dog / Sony)

Corona zwingt die Menschen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen - unter anderem wird mehr gezockt, wie zahlreiche Studien belegen. Wie stark der weltweite Spiele-Konsum während der diversen Lockdowns tatsächlich gestiegen ist, verraten nicht nur die Downloadzahlen von Free-2-Play-Titeln wie „Call of Duty: Warzone“, „Fortnite“ und Co,, sondern auch aktuelle Verkaufszahlen von PlayStation-Hersteller Sony: Der hat im besonders vom Social-Distancing betroffenen zweiten Quartal 2020 satte 91 Millionen Games für sein PS4-System verkaufen können - eine Steigerung von 83 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Zu den Top-Sellern dieser Wochen zählen von Sony selbst produzierte Spiele - allen voran das Endzeit-Abenteuer „The Last of Us - Part 2“, das bereits am Startwochenende über vier Millionen Abnehmer fand. Insgesamt hat der Hersteller im zweiten Quartal 18,5 Millionen PS4-exklusive Titel verkauft - im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 11,7 Millionen.

Dass der Konzern auch für die kommenden Monate wegen der Corona-Pandemie mit einer stärkeren Spiele-Nutzung rechnet, scheint seine Strategie für den PS4-Nachfolger zu beweisen: Für die auf Ende des Jahres terminierte PlayStation5 hat man die Produktionsmenge angeblich verdoppelt.