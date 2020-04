Über 370.000 Besucher kamen zur gamescom 2019. Dieses Jahr könnte die Messe nur digital stattfinden. (Kölnmesse)

„Mit äußerster Vorsicht“ aus dem Corona-Lockdown: Die deutsche Bundesregierung und die Regierungschefs der 16 Bundesländer haben ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Einschränkungen des Alltags schrittweise zurückzufahren. So will man bis zum 3. Mai die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zwar aufrechterhalten, dafür aber diverse Geschäfte wieder öffnen lassen. Ab 4. Mai soll zudem der Schulbetrieb langsam wieder aufgenommen werden.

Großveranstaltungen bleiben jedoch, sofern die Länder die Beschlüsse in geltendes Recht umsetzen, bis zum 31. August komplett untersagt. Das Ende für die Kölner Spiele-Messe gamescom also, die eigentlich vom 25. bis zum 29. August stattfinden sollte? Der Ticketverkauf lief trotz COVID19-Sorgen bis jetzt unvermindert weiter.

„Die gamescom wird definitiv digital stattfinden“

Das Event, das 2019 über 370.000 Besucher anlockte, ausnahmsweise um einige Tage oder Wochen zu verschieben, scheint keine Option für die Veranstalter zu sein. In einer ersten Stellungnahme ließ die Koelnmesse via Twitter stattdessen wissen: „Obwohl derzeit nicht alle Details bekannt sind, wird das landesweite Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August auch die Planung für #gamescom2020 beeinflussen. Aber: Die gamescom wird definitiv digital stattfinden! Wir werden in Kürze weitere Informationen bereitstellen.“

Geld-zurück-Versprechen

Bereits Ende März 2020 gaben die Veranstalter Notfallpläne bekannt und beteuerten, dass die gamescom in jedem Fall stattfinde - entweder vor Ort oder online. Teile der Messe, die ohnehin digital geplant gewesen seien, wolle man im schlimmsten Falle massiv ausbauen - wie etwa die von Geoff Keighley moderierte und produzierte gamescom Opening Night oder das Videostreaming-Angebot gamescom Now. Außerdem gab es die Zusage des Veranstalters, alle Besuchertickets und Zahlungen der Aussteller vollständig zu erstatten.

Schon der zweite schwere Schlag für Gaming-Fans: Auch die im Juni geplante E3 2020 wurde abgesagt - und zwar vollständig, nachdem die Messebetreiber eine digitale Version in Aussicht gestellt wurde.

Und auch die für 25. April geplante Verleihung des deutschen Computerspielpreises findet nur im Rahmen einer Digital-Gala statt, die von Barbara Schöneberger und Youtuber Nino Kerl moderiert werden soll. Der Stream ist über die offizielle Seite abrufbar.