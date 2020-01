Der Krankmacher: das Coronavirus in einer Mikroskop-Aufnahme. (akg / Stocktrek Images)

Mit den weiter steigenden Fallzahlen der neuen Lungenkrankheit in China wächst die Besorgnis weltweit. Auch in Deutschland, wo wie in Bremen und Bremerhaven weitere Verdachtsfälle bekannt wurden, werden Konsequenzen ergriffen.

Die Bundesregierung erwägt, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin. Demnach geht das Auswärtige Amt von einer zweistelligen Zahl von Deutschen in der besonders betroffenen Region aus. Der Krisenstab sei am Vormittag zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Andere Länder wie Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits in die Wege geleitet. Die Botschaft stehe mit den Deutschen vor Ort in Kontakt, hieß es von Maas. „Wir prüfen und wir bereiten uns auf alle Optionen vor.“ Er riet zudem von Reisen nach China ab. „Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen.“

Auch mehrere deutsche Reiseveranstalter ergreifen Konsequenzen: Kunden, die eine Reise nach China gebucht haben, können bevorstehende Trips umbuchen oder stornieren. So können Tui-Kunden, die in den nächsten zwei Wochen nach China reisen wollten, gebührenfrei auf einen anderen Reisetermin umbuchen. Aktuell hat Tui nur wenige Gäste in dem Land. „Wir stehen in Kontakt mit den Behörden und beobachten die Situation genau“, sagte eine Sprecherin.

DER Touristik bietet kostenlose Stornierungen und Umbuchungen für China-Reisen mit Abreisetermin bis 31. März an. Aktuell ist eine knapp dreistellige Anzahl von Gästen in dem Land unterwegs. Sie würden mit SMS und Aushängen in den Hotels auf dem Laufenden gehalten, erklärte DER Touristik. Man beobachte die Lage genau. Gäste der FTI Group können nach Angaben des Veranstalters Trips mit Abreisedatum bis einschließlich 21. Februar kostenfrei umbuchen oder stornieren.

Studiosus sagte unterdessen Reisen in das Land bis einschließlich 15. April ab. „Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Lage-Verschlechterung und der Verschärfung der Reisehinweise des Auswärtigen Amtes sehen wir derzeit keine Möglichkeit, geplante Chinareisen durchzuführen“, teilte der Anbieter auf seiner Homepage mit. Mit einer raschen Entspannung werde nicht gerechnet. Eine Reisewarnung für China gibt es derzeit nicht.

China ist für deutsche Veranstalter eher ein kleiner Markt. Der Deutsche Reiseverband (DRV) wies darauf hin, dass jährlich etwa 600 000 bis 650 000 Bundesbürger in das Land reisen. Davon sind etwa zwei Drittel Geschäftsreisende.

Für den Deutschland-Tourismus sind Gäste aus China von größerer Bedeutung. So wurden nach jüngsten Daten 2018 etwa drei Millionen Übernachtungen von chinesischen Reisenden in Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen gezählt. Sie belegten damit Platz zwölf im Ranking ausländischer Urlauber. Hauptreisesaison sind die Sommermonate. „Das hohe Ausgabeverhalten der Chinesen mit einem Umsatz von sechs Milliarden Euro 2018 spiegelt die wirtschaftliche Be­deutung für den Einzelhandel und die Tourismus- und Freizeitindustrie im Reiseland Deutschland wider“, sagte Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen bei Chinesen nach Angaben der DZT München, Frankfurt, Berlin und Köln.

Die Angst vor den Folgen des Virus’ drückte am Montag die Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dax gab direkt zum Handelsstart 1,5 Prozent nach. In Japan musste der Nikkei mit über zwei Prozent das stärkste Minus seit einem halben Jahr verkraften, auch der Dow Jones gab nach. Die Börsen in China sind wegen des Neujahrsfestes bis Donnerstag geschlossen. Besonders Tourismuswerte wie die Lufthansa und Luxusgüterhersteller gerieten unter Druck.

Angesichts der Bedeutung der Volksrepublik für die Weltwirtschaft wächst die Sorge, eine Schwächung der Wirtschaftskraft vor Ort könnte weitreichende Folgen auch für andere Länder haben. Die üblichen Krisenreaktionen sind bereits zu beobachten: Vermeintlich sichere und von dem Virus unabhängige Anlagen wie Gold, Schweizer Franken oder Bitcoin gewannen am Montag an Wert.

Zur Sache: Die Corona-Chronologie

Dezember 2019: Erste Infektionen werden bekannt. Sie sollen auf einen Markt in der Millionenstadt Wuhan zurückgehen, wo Fische und Wildtiere verkauft werden.

31. Dezember: 27 Erkrankte seien identifiziert, teilt die Gesundheitsbehörde in Wuhan mit.

6. Januar: In Wuhan steigt die Zahl der Erkrankungen auf 59, Verdachtsfälle in Hongkong und Singapur. Die WHO schaltet sich ein.

9. Januar: Experten identifizieren laut WHO als Erreger das neue Coronavirus.

11. Januar: Chinas Behörden melden einen ersten Todesfall.

14. Januar: Der Erreger wird laut WHO in Thailand und damit erstmals im Ausland nachgewiesen.

20. Januar: Das Coronavirus sei von Mensch zu Mensch übertragbar, berichten chinesische Experten. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 200 gestiegen, bei drei Todesfällen.

22. Januar: Die Zahl der Toten in China sei auf 17 gestiegen, heißt es aus Wuhan.

24./25. Januar: Das Coronavirus hat Europa erreicht, in Frankreich werden drei Fälle bekannt. Aus Angst vor weiterer Verbreitung werden in China mehr als 43 Millionen Menschen weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Die Behörden sprechen von 41 Toten. Fälle gibt es auch in den USA, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Nepal, Singapur, Taiwan und Australien.

26. Januar: Die chinesischen Behörden sprechen nun von rund 2000 Infizierten und 56 Todesfällen.

27. Januar: Die Zahl der Toten ist nochmals um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages klettert die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um mehr als 700 auf 2744. Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind damit bislang knapp 2800 Fälle weltweit bestätigt. Auf Verdachtsfälle in Peine, Berlin und Rostock, die sich am Wochenende nicht bestätigten, folgt der Bremer Verdachtsfall.