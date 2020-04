Die "Scrubs"-Stars Zach Braff (Mitte), Donald Faison und Sarah Chalke bedankten sich in einer Videobotschaft bei allen Ärzten, die aktuell gegen die Corona-Pandemie kämpfen. (ProSieben / Touchstone Television)

Egal ob „Scrubs“, „Dr. House“ oder „Grey's Anatomy“ - Krankenhausserien gehören seit jeher zu den beliebtesten TV-Formaten. Während Stars wie Olivia Wilde, Hugh Laurie oder Patrick Dempsey die Weißkittel nur als Rollen verkörperten, kämpfen echte Ärzte, Krankenschwestern und anderes medizinisches Fachpersonal gerade unter Hochdruck darum, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. „Dr. House“-Star Olivia Wilde nutzte die Gelegenheit nun, um sich via Instagram bei den „Superhelden des Gesundheitswesens an der Front dieser Krise“ zu bedanken. Es schlossen sich in dem knapp vierminütigen Video zahlreiche Kollegen aus einschlägigen Formaten an.

Hollywoodstar Jennifer Garner, die in „Dallas Buyers Club“ eine Ärztin spielte, sagte an Mediziner gewandt: „Egal, wie oft wir Kittel oder Stethoskope tragen, keiner von uns kann für die Gesellschaft tun, was Sie alle jetzt für uns tun.“ Neil Patrick Harris („Doogie Howser, M.D.“) scheint trotz der schwierigen Situation seinen Humor nicht verloren zu haben und witzelte: „Lasst uns dafür sorgen, dass dieses Video viral geht.“

Olivia Wilde ist unter anderem für ihre Rolle in "Dr. House" bekannt. Sie initiierte das Dankesvideo. (Kiyoshi Ota / Getty Images)

„Sie retten unser Leben“

Die einstige „Grey's Anatomy“-Schauspielerin Sandra Oh brachte dagegen ein sehr persönliches Dankeschön an und zollte der Arbeit ihres Schwagers Eric, eines Notarztes, Tribut: „Ich liebe dich, Mann.“ Ohs ehemalige Kollegin Kate Walsh richtete ebenfalls ihr Wort an das medizinische Fachpersonal und meinte: „Ich danke Ihnen vielmals. Sie retten buchstäblich unser Leben.“

Als Dr. Cristina Yang kümmerte sich Sandra Oh bei "Grey's Anatomy" zehn Staffeln um ihre Patienten. (ProSieben / ABC Studios)

Zudem fand Freddie Highmore („The Good Doctor“) lobende Worte: „Ich habe jeden Tag mehr Ehrfurcht vor Ihnen allen und schätze alles, was Sie tun.“ Zu den weiteren Schauspielern, die sich an der Videobotschaft beteiligten, gehören unter anderem die „Scrubs“-Stars Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sowie Patrick Dempsey („Grey's Anatomy“) und Edie Falco („Nurse Jackie“).