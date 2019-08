Costa Cordalis arbeitete vor seinem Tod noch an einem Duett mit seinem Sohn Lucas. Nun erscheint "Feuer der Nacht". (El Cartel Music/Polydor/Island)

Völlig überraschend verstarb am 2. Juli Schlagerstar Costa Cordalis. Nun wird ein letzter musikalischer Gruß an seine Fans veröffentlicht. „Feuer der Nacht“ heißt das Lied, an dem Cordalis vor seinem Tod noch arbeitete - gemeinsam mit seinem Sohn Lucas, der ihn gesanglich begleitet.

Zudem widmet Lucas Cordalis seinem verstorbenen Vater am Montag, 2. September, 20.15 Uhr, eine Sondersendung seiner RTL II-Doku-Soap „Daniela und Lucas“ mit dem Titel „Erinnerungen an Costa“. Neben Lucas Cordalis und seiner Ehefrau Daniela Katzenberger sollen darin unter anderem auch Ehefrau Ingrid Cordalis sowie Freunde und weitere Familienangehörige zu Wort kommen. „Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt“, meint Lucas Cordalis.