The BossHoss - Black Is Beautiful (Universal Music)

„Black Is Beautiful“: So hieß in den 60er-Jahren mal eine aufsehenerregende kulturelle Bewegung in den USA, die gegen Rassismus ankämpfte und darauf abzielte, das Selbstwertgefühl der afroamerikanischen Gemeinde zu stärken. Eine seriöse Sache also, und ja, man kann auch hierzulande davon gehört haben. Dass die Cowboys von The BossHoss ihr neues Album nun auch „Black Is Beautiful“ nennen, wirkt da schon ein bisschen unglücklich. Denn, wen wundert's: Mit der ursprünglichen Bedeutung dieses Mottos haben die neuen Songs der Tex-Mex-Berliner so viel zu tun wie Lucky Luke mit Königsberger Klopsen. Nein, Boss Burns (Alec Völkel) und Hoss Power (Sascha Vollmer) meinen mit „Black Is Beautiful“ etwas anderes.

Der Vollständigkeit halber: Einen Song, bei dem man mit genug Sprit im Tank vielleicht doch so etwas wie eine richtige Botschaft heraushören kann, gibt es. „In your face, human race / Just how low can you go? / Don't matter which way I look / Looks like a joke to me“, heißt es in „In Your Face“. Jaja, die spinnen, diese Menschen. Vor allem aber die von The BossHoss, wenn sie ihre Texte schreiben.

Finstere Zeiten? Eher nicht: The BossHoss befinden sich auf ihrem kommerziellen Höhepunkt. (Universal Music)

Die aussagekräftigsten Zeilen des neuen Langspielers, kurz zusammengefasst: „Cowabunga, Ay carumba / I Like / Cowabunga, Ay carumba / The Night“ („Black Is Beautiful“); „One, two, three / She's the one for me“ („She“); „Ayo ayo, ayo ayo“ („Ayo“). Ansonsten spielen The BossHoss auf ihrem achten Album wieder leidenschaftlich Cowboy-und-Indianer, so wie man das kennt und so wie die Fans es mögen. Aufsatteln, losreiten, dem Teufel ins Gesicht lachen und so weiter.

Inhaltlich interessant ist eigentlich nur der Song „Prison Of Passion“, in dem es auf einmal um „mysterious fantasies“ geht, von denen kein Außenstehender etwas weiß: „In my dreams, I can be real me.“ Ob diese geheimen Leidenschaften etwas damit zu tun haben, dass Boss und Hoss eigentlich viel lieber Wikingerkostüme tragen würden? Man kann nur raten, weil sie aus ihren Rollen auch nach dem ersten Nummer-eins-Album („Dos Bros“, 2015) nicht herauskönnen. Ein bisschen schade.

Völlig aus der Luft gegriffen ist der Albumtitel „Black Is Beautiful“ dann aber doch nicht. Denn auf ihrem kommerziellen Höhepunkt leisten es sich TheBossHoss (ab Dezember sitzen sie wieder in einer „The Voice“-Jury), wieder etwas härter zur Sache zu gehen. Zumindest findet man solche Powerhouse-Pop-Nummern wie „Don't Gimme That“ oder „Dos Bros“ auf der neuen Scheibe nicht mehr. Da ist jetzt alles etwas erdiger, bluesiger, rockiger, und mit Blick auf das Große und Ganze muss man auch sagen: einheitlicher. Auch wenn es eine bisweilen alberne Show bleibt, die The BossHoss da abziehen - mit diesem Album verleihen sie ihr so etwas wie den letzten Schliff.