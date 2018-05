Boy George und seine Band Culture Club sind in Originalbesetzung wieder auf Tour - und sie sind dieses Jahr sogar für zwei Konzerte in Berlin und Köln zu sehen. (Hammerl Kommunikation)

Die legendäre Popband Culture Club ist wieder in Originalbesetzung von 1981 unterwegs! Nachdem die 80er-Jahre-Kultband schon seit 2015 mehrfach auf Tour war, treten Sänger Boy George und seine Bandkollegen Mikey Craig (Bass), Roy Hay (Gitarre, Keyboards) und Jon Moss (Schlagzeug) Ende 2018 auch endlich für zwei Extra-Shows in Deutschland auf.

Mit Hits wie „Do You Really Want To Hurt Me?“, „Time (Clock Of The Heart)“, „Church Of The Poison Mind“, „Karma Chameleon“, „It's A Miracle“, „I'll Tumble 4 Ya“ oder „The War Song“ erreichte die Band internationale Bekanntheit. Doch nicht nur ihre Millionenbestseller will die Band auf die Bühne bringen, sondern auch neue Songs aus ihrem noch unveröffentlichten Album „Tribes“. Sicher ist: die Konzerte werden ein großes Spektakel, denn das Quartett bietet mit einer Mischung aus Soul/Funk, Poprock, Reggae und Disco, einer Bläsersektion und Backgroundsängerinnen eine hochwertige und besondere Konzerterfahrung. Mittelpunkt ist natürlich auch Frontmann, Sänger und Paradiesvogel Boy George (56), der immer eine Attraktion auf der Bühne ist. Für einen ersten Eindruck bietet sich die DVD „Live At Wembley“ an, die 2016 auf einem Konzert in London aufgezeichnet wurde. George gelang nach vielen Skandalen ein Neuanfang. In einem Interview sagte er: „Irgendwann dachte ich: Entweder bin ich jetzt nur noch angepisst, weil ich mein Leben so versaut habe, oder ich nutze jetzt die letzte Chance, meine Leinwand weiß zu streichen und noch mal ganz von vorne anzufangen.“

(Dean Stockings / Very Me Records)

Boy George & Culture Club spielen ihr erstes Konzert am 04.12. in Köln im Palladium, das zweite am 05.12. in Berlin in der Verti Music Hall. Der exklusive Vorverkauf bei „eventim“ startet am Dienstag, 15. Mai, um 10.00 Uhr. Der offizielle Verkauf der Tickets an allen Vorverkaufsstellen beginnt am Freitag, 18. Mai, um 10.00 Uhr.