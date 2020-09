Seit seines ersten Aufdeck-Sendung im Oktober 2013 thematisiert Mario Barth immer wieder die Pannenserie beim Berliner Großflughafen. (TVNOW / Sebastian Drüen)

Kaum zu glauben, aber wahr. Oder wie Mario Barth vermutlich sagen würde: „Da kiekste, wa?“ - Am 31. Oktober soll nun doch endlich der Berliner Pannenflughafen eröffnet werden. Höchste Zeit für den RTL-Comedian, der sich gerne als Anwalt der „kleinen Leute“ und als Kämpfer gegen öffentlichen Schlendrian geriert, in der Sonderausgabe von „Mario Barth deckt auf - Das große BER-Special“ noch einmal eine ganz persönliche Bilanz der Irrungen und Wirrungen rund um das Bauprojekt zu ziehen.

Wo sollen künftig Deutschlands Kleinkunst-Gags herkommen?

Immerhin hat das Thema „Berliner Großflughafen“ und die schier endlose Saga von Baupfusch-Berichten, angekündigten und dann kleinlaut wieder kassierten Startterminen eine ganze Bevölkerungsschicht in Lohn und Brot gehalten, die aktuell wegen der Corona-Auftrittsbeschränkungen um ihr Auskommen fürchtet: Deutschlands Kleinkünstler - allen voran der Großsprecher Mario Barth - sind dem „BER“ in inniger Hassliebe verbunden. Bereits seit der ersten „Mario Barth deckt auf“-Sendung am 9. Oktober 2013 spießt der gebürtige Berliner aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg immer wieder Absurditäten rund um das weltweit belächelte Prestigeverkehrszentrum auf.

Nun nähert sich das Thema für Barth einem Ende, und er steuert auf ein grandioses Finale zu: Erstmalig darf der RTL-Komiker mit einer Besucherdelegation das seiner Eröffnungsfeier harrende Flughafengebäude betreten. Hoffentlich entstehen bei diesem humoristischen Ortstermin nicht neue schwere Bau- und Funktionsschäden.