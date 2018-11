Kai Pflaume hat wieder beliebte Promi-Gäste für seine originelle Rateshow eingeladen - diesmal mit Barbara Schöneberger und Mario Barth auch bekannte RTL-Sendergesichter. (Getty Images / Getty Images)

Ist das noch öffentlich-rechtliches Fernsehen mit Bildungsauftrag, oder sollte man besser umschalten? Für die neue Samstagabend-Ausgabe von Kai Pflaumes origineller Schlauberger-Show „Wer weiß denn sowas XXL“ hat die Redaktion diesmal mit Mario Barth einen typischen RTL-Protagonisten eingeladen, der für seine oft platten So-ticken-Männer-so-zicken-Frauen-Sprüchen oft hart kritisiert wird. Allerdings hat sich die ARD etwas Besonderes einfallen lassen: Mario „Da kiekste, wa?“ Barth trifft in der ARD-Sendung mit den ungewöhnlichen Wissensfragen ausgerechnet auf Barbara Schöneberger, die schlagfertige Powerfrau des deutschen Fernsehens. Und auf eines kann man sich verlassen: Die umtriebige Moderatorin und Medienunternehmerin lässt sich Machosprüche nicht einfach so bieten.

In einer weiteren Quizrunde, wie üblich angeführt von den Spielführern Bernhard Hoëcker und Elton, tritt der ZDF-Moderator Oliver Welke, beliebter „Anchorman“ der Satiresendung „heute-show“, gegen Dieter Hallervorden, den Comedy-Altmeister, an. Außerdem darf man sich wieder auf spektakuläre Experimente und diesmal sogar Tiere im Studio freuen. Also: Alles im grünen Bereich - auch diesmal ist „Wer weiß denn sowas - XXL“ ein großer Spaß für die gesamte Familie.