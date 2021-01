"Im Herzen nur bei Schalke - von Basel bis nach Roma":"Der Rapper Canun hat Schalke-Star Sead Kolasinac eine Hymne geschrieben. (Canun / Screenshot)

4:0! - Was der Erfolg vom vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim nach 30 sieglosen Bundesliga-Spielen für die Schalker Fanseele bedeutete, das können wohl nur die Spieler und Verantwortlichen sowie natürlich echte Fans des Ruhrpottklubs nachempfinden. Niemand weiß, was in dieser Saison noch passieren wird und ob der drohende Abstieg noch abgewendet werden kann, aber Fakt ist: In Fankreisen war der überraschend forsche Auftritt mit drei Treffern des 19-jährigen Stürmers Matthew Hoppe, einem Tor von Amine Harit und dem königsblauen Comeback von Vorzeigekämpfer Sead Kolasinac ein echter Stimmungsdreher. Der rappende Schalke-Anhänger Canun hat dem S04-Rückkehrer nach dem erlösenden 4:0-Sieg gegen Hoffenheim sogar einen Song gewidmet.

In „So wie Kola“ werden die Meriten des Nationalspielers Bosnien-Herzegowinas hinreichend gewürdigt: „Da kommt auf einmal jemand, der uns Hoffnung schenkt“, heißt es da. Und im Refrain: „Wir sind Feuer so wie Kola. Wir brauchen Arme so wie Kola, langen Atem so wie Kola. Im Herzen nur bei Schalke - von Basel bis nach Roma!“

Schalke hat einen neuen Leader: Sead Kolasinac ging in seinem ersten Auftritt nach der Rückkehr voran - er war sogar der Kapitän des Teams von Trainer Christian Gross. (2021 Getty Images/Lars Baron)

„Trotzdem stehen wir noch da“

Auf seiner Facebookseite gibt sich Canun entsprechend euphorisch: „Endlich können wir mal wieder aufatmen, feiern und jubeln“, schreibt der Rapper mit dem großen S04-Fanherz zu seinem Song, den er nebst Video via YouTube kostenlos zur Verfügung stellt. „Was haben wir alles ertragen müssen in letzter Zeit, und trotzdem stehen wir noch da. Dieses Lied ist für euch und wird in den kommenden Tagen auch auf Spotify zu hören sein.“

Und da waren es schon zwei: Der Schalker Youngster Matthew Hoppe trifft zum 2:0 gegen Hoffenheim. (2021 Getty Images/Lars Baron)

„Ich freue mich über jeden, der das Ding markiert, teilt“

Eigentlich sei gar nicht geplant gewesen, das Lied zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen, lässt der Musiker, der schon diverse Schalke-Hymnen herausgebracht hat, wissen. „Aber uns war es wichtig, gemeinsam mit euch genau jetzt das Zeichen zu setzen. Danke an euch, so konnten wir das ganze Ding mit allem was dazugehört, in nicht mal zwei Tagen fertig machen.“ Canun an die Fans: „Eure Unterstützung ist mein Lohn! Ich freue mich über jeden, der das Ding markiert, teilt. Vielen lieben Dank dafür!“

Canun ist übrigens nicht der einzige rappene Schalker. Für Stimmungsaufhellung sorgte zu Saisonbeginn auch sein Kollege Weekend, der sich in seinem Song „Eine Liebe“ zu Königsblau bekannte.